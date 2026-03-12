Juventus, duello con l'Inter per "Dibu" Martinez: partiti i primi sondaggi

La Juventus ha effettuato i primi sondaggi ufficiali per Emiliano Martinez, individuando nel portiere campione del mondo il profilo ideale per aggiungere leadership internazionale a un reparto che vedrà la partenza di uno tra Di Gregorio e Perin nella prossima finestra estiva. Il "Dibu", protagonista assoluto dei successi dell'Argentina e attualmente in forza all'Aston Villa, ritiene concluso il suo ciclo in Premier League e sarebbe attratto dalla possibilità di approdare in Italia, nonostante una richiesta contrattuale importante che si aggira su un "triennale da 5 milioni di euro netti a stagione più bonus". L'operazione potrebbe decollare grazie agli eccellenti rapporti tra i due club, già consolidati dagli affari Iling Jr e Barrenechea, e potrebbe intrecciarsi con il futuro di Douglas Luiz, su cui i Villans vantano un diritto di riscatto; sebbene Martinez sia stato accostato anche all'Inter e resti monitorato dal Manchester United, la Juventus sembra intenzionata a fare sul serio per assecondare la richiesta di Spalletti di inserire in rosa elementi dalla mentalità vincente, capaci di gestire le pressioni dei massimi livelli mondiali. Lo scrive Tuttosport.

