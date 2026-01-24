Lazio, Romagnoli saluta commosso i tifosi

24 Gen 2026 - 23:17
© Getty Images

© Getty Images

Quella di Lecce potrebbe essere stata l'ultima partita di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio. A fine gara, il difensore è andato sotto lo spicchio dello stadio riservato ai tifosi biancocelesti e li ha salutati visibilmente commosso. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare il suo trasferimento in Qatar all'Al Sadd. Alla fine è arrivata anche la conferma di Marusic: "Se quello era un addio? Per come ho visto penso di sì, ma vedremo cosa deciderà la società".

© Getty Images

© Getty Images

Calciomercato live

Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

Juve, Napoli e Inter

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Calciomercato live

