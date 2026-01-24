Lazio, Romagnoli saluta commosso i tifosi

Quella di Lecce potrebbe essere stata l'ultima partita di Alessio Romagnoli con la maglia della Lazio. A fine gara, il difensore è andato sotto lo spicchio dello stadio riservato ai tifosi biancocelesti e li ha salutati visibilmente commosso. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare il suo trasferimento in Qatar all'Al Sadd. Alla fine è arrivata anche la conferma di Marusic: "Se quello era un addio? Per come ho visto penso di sì, ma vedremo cosa deciderà la società".