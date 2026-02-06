Lazio, il ds Fabiani durissimo con Raiola: "Caso Romagnoli, andremo per vie legali"

Lazio-Genoa, le foto del match
Il ds biancoceleste racconta la sua verità sul mancato passaggio di Romagnoli all'Al Sadd: "Non è colpa nostra"
Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a margine della conferenza di presentazione dei nuovi acquisti a Formello si è soffermato pure sul caso Romagnoli, usando parole durissime: "Ci riserveremo di adire alle vie legali per difendere la Lazio e l'onorabilità dei suoi tifosi. Se l'operazione non è andata in porto non è colpa nostra. Devo ringraziare Romagnoli perché in tutta la vicenda è l'unico che ha usato il buon senso. Credo abbia rifiutato il trasferimento per una serie di considerazioni e se lo ha fatto per principio gli fa ancora più onore. Alcuni signori, compreso Raiola (agente di Romagnoli, ndr), dovranno spiegare davanti a un magistrato delle condizioni che loro ci hanno imposto".ù
Poi, sulla possibilità di vedere in campo il difensore e sul suo futuro alla Lazio, Fabiani sottolinea come "Romagnoli è centratissimo, credo alla sua serietà, è un professionista".
Infine, un'anticipazione di mercato: "Abbiamo un accordo chiuso con Pedraza, a luglio vestirà la maglia della Lazio. Leite? Lo abbiamo seguito, ci abbiamo parlato ma ha avuto questo infortunio. C'è un accordo di massima con il suo avvocato, vediamo se riusciremo a legarlo alla Lazio".
