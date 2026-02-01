Caos Romagnoli-Lazio: il clamoroso dietrofront da 18 milioni di euro che blocca il mercato

Il no di Romagnoli avrebbe dell'incredibile. Secondo il Corriere dello Sport l'ex Milan ne ha fatta una questione di principio, visto che non ha accettato - come gli chiedeva la Lazio - di rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio. In pratica per non rinunciare a 600.000 euro, che gli erano dovuti sia chiaro, ha di fatto rifiutato 18 milioni di euro, ovvero il triennale da sei milioni a stagione che gli avrebbe garantito l'Al Sadd.