il caso

Caos Romagnoli-Lazio: il clamoroso dietrofront da 18 milioni di euro che blocca il mercato

Clamoroso a Formello: Alessio Romagnoli rifiuta l'Al Sadd e resta alla Lazio. Ecco il motivo economico dietro il no e cosa succede ora con la società

di Stefano Fiore
01 Feb 2026 - 09:25
videovideo

Tra la Lazio e Alessio Romagnoli è successo di tutto in pochi giorni. Prima l'offerta dell'Al Sadd di Roberto Mancini accettata dal difensore, che aveva salutato tifosi e compagni dopo il Lecce, poi il comunicato del club biancoceleste che lo toglieva dal mercato, ancora la riapertura della trattativa proprio poche ore prima del gong finale del mercato qatariota e, infine, sul più bello, il no del giocatore che fa saltare tutto.

Perché è saltata Romagnoli-Al Sadd?

 Il no di Romagnoli avrebbe dell'incredibile. Secondo il Corriere dello Sport l'ex Milan ne ha fatta una questione di principio, visto che non ha accettato - come gli chiedeva la Lazio - di rinunciare alle mensilità di novembre, dicembre e gennaio. In pratica per non rinunciare a 600.000 euro, che gli erano dovuti sia chiaro, ha di fatto rifiutato 18 milioni di euro, ovvero il triennale da sei milioni a stagione che gli avrebbe garantito l'Al Sadd.

Un problema anche per la Lazio

 Il no di Romagnoli complica pure i piani della Lazio, che avrebbe guadagnato 9 milioni dalla cessione e avrebbe risparmiato 9 milioni lordi di stipendio del difensore, che aveva un contratto sino al 2027. E va capita pure la questione tecnica: ci sarà contro la Juventus? Al momento si è autoescluso grazie a un permesso per la nascita del figlio ma è chiaro che dovrà esserci un confronto a tre tra Romagnoli, Sarri e Lotito per capire cosa fare da qui a fine stagione. A meno che non spunti un'altra pretendente entro le 20 di domani sera...

Con Guendouzi se ne va anche la moglie Maëlle

1 di 34
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

romagnoli
al sadd
motivi
lazio

Ultimi video

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

00:24
MCH JUVE: ARRIVO BOGA A TORINO 1/2 MCH

Juve, è Boga il vice Yildiz: a Torino per le visite

00:33
MCH MAIGNAN IN SEDE 31/1 MCH

Maignan in sede per firmare il rinnovo col Milan

01:00
MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

01:30
Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

Lookman verso il Fenerbahce, il Napoli ci riprova per Allison Santos

01:44
Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

Il Milan prenota Mateta, Inter si allontana Perisic

01:46
Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

Mercato Juve, difficile il ritorno di Kolo Muani, idea Norton-Cuffy da "rubare" all'Inter

01:00
Calciomercato live

Mercato: De Zerbi resta a Marsiglia, per ora almeno

01:31
Calciomercato live

Mercato: Lookman stavolta se ne va

01:39
Calciomercato live

Mercato: Kolo Muani-Juve, il problema è il Tottenham

01:45
Calciomercato live

Mercato: Milan scatenato, bloccato Mateta

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

I più visti di Lazio

Alessio Romagnoli

Incredibile Romagnoli: rinuncia a 18 milioni a causa dei mancati arretrati della Lazio

MCH PRZYBOREK LAZIO A FIUMICINO MCH

Przyborek sbarca a Fiumicino: le prime immagini del nuovo acquisto della Lazio

Romagnoli non convocato per Lazio-Genoa. L'Al Sadd non molla: le ultime

Loftus-Cheek e Fabiani

Clamoroso Lazio, denuncia ai carabinieri: "Trattative Loftus e Samardzic sabotate"

Lotito chiude la telenovela Romagnoli: "Con Sarri confronto, non scontro". Poi la risposta a Zaccagni

Lazio: ufficiale Daniel Maldini, subito a disposizione di Sarri

Mercato ora per ora
Vedi tutti
Justin Oboavwoduo 
11:00
Juventus, colpo Oboavwoduo: dal Manchester City arriva un nuovo talento
10:28
Napoli, niente Juanlu Sanchez: l'affare non si farà
Daniele Rugani
10:01
Fiorentina su Rugani: assalto finale ma la Juve detta le condizioni
09:05
Milan, visite mediche per Alphadjo Cissè
23:58
Pisa, silenzio stampa dopo il ko col Sassuolo: Gilardino verso l'esonero