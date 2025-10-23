Sarri, il retroscena: firmati due contratti prima e dopo il blocco mercato

Il nome più caldo sul fronte degli innesti è sicuramente quello di Lorenzo Insigne, un pupillo di Sarri ai tempi del Napoli e che ora il tecnico vorrebbe volentieri in rosa. Indipendentemente dall'ex Toronto, che arriverebbe a zero, Lotito punta a monetizzare dalle cessioni: il club farebbe a meno di Mandas e forse Isaksen, mentre il tecnico di Castellanos e Tavares. Chi sceglierebbe i sostituti? Ad oggi è ancora un mistero e il dialogo tra i tre protagonisti è quindi più che mai necessario per pianificare il futuro e risollevare la stagione. A giugno, poi, si vedrà: se ci saranno garanzie, allora Sarri potrebbe anche restare. Altrimenti, il "Comandante"e la Lazio rischiano di separarsi per la seconda (e forse) ultima volta.