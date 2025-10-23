Logo SportMediaset

Mercato
lazio
Lazio

Sarri, il retroscena: firmati due contratti prima e dopo il blocco mercato

L'allenatore biancoceleste ha siglato un nuovo accordo dopo lo stop alle trattative: ora serve chiarezza per pianificare il futuro 

23 Ott 2025 - 10:46

Finora il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio è stato parecchio complicato. I biancocelesti occupano il dodicesimo posto in Serie A e hanno ottenuto due sole vittorie. Tanti i fattori che hanno inciso su un inizio così a rilento: gli infortuni hanno fatto la loro parte ma a preoccupare è, soprattutto, il mercato. Come ormai noto, il club non ha potuto acquistare nessun giocatore nel corso della sessione estiva e il tecnico si è dovuto così accontentare di rientri dai prestiti e riscatti. 

Tornando proprio a qualche mese fa, emergono particolari interessanti sugli accordi tra Sarri e la Lazio. Il tecnico ha infatti firmato un primo contratto non sapendo nulla delle restrizioni a cui il club sarebbe andato in contro: si trattava di un biennale con opzione per il 2028. Una volta scoppiato il caso del mercato bloccato, l'ex Napoli e Juventus ha siglato un nuovo accordo per un triennale secco. Invariato l'ingaggio: 2,5 milioni di euro. La mossa, vista con gli occhi di adesso, sembra quasi a tutti gli effetti un tentativo di voler mettere una pezza al torto nei confronti dell'allenatore. 

Okoye (Udinese) squalificato fino al 19 ottobre per il caso calcioscommesse

La Procura non archivia il caso scommesse: Okoye a processo per truffa aggravata

Nonostante ciò, oggi la situazione è tutt'altro che rosea. I rapporti tra Sarri, il ds Fabiani e il presidente Lotito sembrerebbero abbastanza tesi e gennaio rischia di peggiorare ulteriormente le cose. La Lazio non sa ancora in che condizioni potrà fare mercato tra qualche mese. Le ipotesi, al momento, sono due: uscite per ogni entrata (alle stesse cifre) oppure a mercato aperto rischiando, però, di appesantire le casse. Come riportato dal Corriere dello Sport, questa opzione non sembra molto percorribile visto che al 30 settembre 2026 la soglia ricavi-spese dovrà essere entro il 70%

Il nome più caldo sul fronte degli innesti è sicuramente quello di Lorenzo Insigne, un pupillo di Sarri ai tempi del Napoli e che ora il tecnico vorrebbe volentieri in rosa. Indipendentemente dall'ex Toronto, che arriverebbe a zero, Lotito punta a monetizzare dalle cessioni: il club farebbe a meno di Mandas e forse Isaksen, mentre il tecnico di Castellanos e Tavares. Chi sceglierebbe i sostituti? Ad oggi è ancora un mistero e il dialogo tra i tre protagonisti è quindi più che mai necessario per pianificare il futuro e risollevare la stagione. A giugno, poi, si vedrà: se ci saranno garanzie, allora Sarri potrebbe anche restare. Altrimenti, il "Comandante"e la Lazio rischiano di separarsi per la seconda (e forse) ultima volta

L'Atalanta si ferma al palo di Zappacosta, la Lazio strappa un pari che serve a poco

maurizio sarri
lazio
mercato
claudio lotito

Sarri, il retroscena sul contratto: il tecnico ne ha firmati due in un mese

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Valentín Castellanos - Lazio

Lazio, no “obbligato” a 30 milioni per Castellanos. A gennaio Insigne e il rinnovo di Romagnoli

Lazio, oggi incontro Sarri-Fabiani. E il ds attacca: “Quali ferie, certi accattoni non hanno valori”

lotito

Dai 15 milioni per Tchaouna ai big incedibili, fino alle diatribe Lotito-Gravina. Le ore calde in casa Lazio

Lazio, tempi duri: la Covisoc blocca il mercato in entrata. Sarri preoccupato

13:39
Genoa, non solo Ekhator: si lavora anche ai rinnovi di Martin e Thorsby
12:30
Genoa, il ds Ottolini: "Io alla Juve? nessuna chiamata"
11:30
Barcellona, ter Stegen valuta l'addio a gennaio
10:57
Torino, Tameze punta al rinnovo
23:38
Vlahovic: "Futuro? Non sento la pressione, davanti c'è concorrenza"