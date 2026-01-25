La Lazio fa marcia indietro: "Romagnoli mai messo sul mercato, giocatore centrale nel progetto"

"Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e rimarrà un giocatore biancoceleste". Lo comunica in una nota la Lazio smentendo le voci sul possibile addio del difensore. "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all'interno del gruppo squadra", fa sapere la società biancoceleste.