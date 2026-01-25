La Lazio fa marcia indietro: "Romagnoli mai messo sul mercato, giocatore centrale nel progetto"
Con una nota sul sito biancoceleste la società di Lotito chiarisce la posizione del suo difensore
"Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e rimarrà un giocatore biancoceleste". Lo comunica in una nota la Lazio smentendo le voci sul possibile addio del difensore. "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all'interno del gruppo squadra", fa sapere la società biancoceleste.
La Lazio blocca Romagnoli
Con questa nota la Lazio chiude - almeno per il momento - la vicenda impedendo, di fatto, al suo difensore di andare a giocare in Qatar, all'Al Sadd di Roberto Mancini, squadra con cui aveva già raggiunto l'accordo. L'affare sembrava a un passo dalla conclusione, tanto che le immagini della partita del Via del Mare di Lecce non lasciavano spazio a grandi interpretazioni, con il saluto commosso ai propri tifosi presenti nel settore ospiti, l'applauso e quella mano sul petto che stava a significare amore incondizionato. Invece è arrivato il contrordine.
Lazio, la volontà di Romagnoli
Probabilmente le perplessità di Sarri hanno spinto Lotito al passo indietro ma resta da capire cosa farà Romagnoli, che sembrerebbe ancora desideroso di lasciare la Lazio e potrebbe comunque spingere per la cessione.