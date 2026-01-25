IL COMUNICATO

La Lazio fa marcia indietro: "Romagnoli mai messo sul mercato, giocatore centrale nel progetto"

Con una nota sul sito biancoceleste la società di Lotito chiarisce la posizione del suo difensore

25 Gen 2026 - 15:26
videovideo

"Alessio Romagnoli non è mai stato inserito sul mercato e rimarrà un giocatore biancoceleste". Lo comunica in una nota la Lazio smentendo le voci sul possibile addio del difensore. "Nonostante le diverse richieste pervenute nelle ultime settimane, la volontà del Club è ferma nel trattenere un calciatore ritenuto elemento centrale del progetto sportivo sotto il profilo tecnico, umano e di leadership all'interno del gruppo squadra", fa sapere la società biancoceleste.

La Lazio blocca Romagnoli

 Con questa nota la Lazio chiude - almeno per il momento - la vicenda impedendo, di fatto, al suo difensore di andare a giocare in Qatar, all'Al Sadd di Roberto Mancini, squadra con cui aveva già raggiunto l'accordo. L'affare sembrava a un passo dalla conclusione, tanto che le immagini della partita del Via del Mare di Lecce non lasciavano spazio a grandi interpretazioni, con il saluto commosso ai propri tifosi presenti nel settore ospiti, l'applauso e quella mano sul petto che stava a significare amore incondizionato. Invece è arrivato il contrordine.

Lazio, la volontà di Romagnoli

 Probabilmente le perplessità di Sarri hanno spinto Lotito al passo indietro ma resta da capire cosa farà Romagnoli, che sembrerebbe ancora desideroso di lasciare la Lazio e potrebbe comunque spingere per la cessione.

Leggi anche

Sarri, ennesimo sfogo: "Il ridimensionamento è chiaro. Squadra giovane? Dell'anagrafe non mi importa niente"

lazio
romagnoli
mercato
al sadd
aggiornamenti
news

Ultimi video

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

00:39
Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

Accomando: "Mercato Inter, il restyling sulle fasce dipende da…"

01:45
Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

Accomando: "Mercato Lazio-Roma, il punto sulle cessioni"

01:51
Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

Accomando: "Mercato Juve, missione turca per En Nesyri"

01:52
Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

Accomando: "Ecco cosa manca al Napoli per uscire dal mercato a saldo zero"

00:22
"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

"Per En Nesyri è sempre più duello Juve-Napoli"

00:52
DICH PISILLI SU MERCATO DICH

Pisilli: "Mercato? No, sono focalizzato sulla Roma"

01:44
Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

Accomando: "Al Milan piace Coppola, Roma idea Fortini"

01:42
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Lazio

Loftus-Cheek e Fabiani

Clamoroso Lazio, denuncia ai carabinieri: "Trattative Loftus e Samardzic sabotate"

 Alessio Romagnoli

La Lazio fa marcia indietro: "Romagnoli mai sul mercato, resta"

Tare, da Klose a SMS: i 18 migliori colpi in 18 anni di Lazio

Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

Lazio, offerta per Toth. Romagnoli può lasciare: Mancini lo vuole in Qatar

Lazio, il primo regalo è Insigne: Sarri trova il vice Zaccagni e un falso 9 "alla Mertens"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
En-Nesyri
17:37
Juve, Chiellini senza mezzi termini: "En-Nesyri per noi è una trattativa chiusa"
 Giovanni Manna
17:34
Napoli, Manna: "Giovane ragazzo di prospettiva, porta spensieratezza"
14:34
Daniel Maldini nel mirino della Lazio: contatti riattivati
Romagnoli (Lazio) squalificato due giornate
13:43
Clamoroso Lazio, blocca Romagnoli: "Mai sul mercato, resterà"
13:00
Colpo Juve Stabia: ufficiale l'ex Chelsea Avraham Grant