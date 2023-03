Sarri, no a offerta faraonica dagli Emirati: ora vuole garanzie da Lotito

LAZIO

L'allenatore ha rifiutato 7 milioni di euro a stagione

© Getty Images Il futuro di Maurizio Sarri alla Lazio è ancora un rebus, ma intanto l'allenatore toscano ha rifiutato una maxi offerta proveniente dagli Emirati Arabi. Squadra ancora top secret, ma il tecnico ha declinato una proposta da 7 milioni di euro a stagione. Il suo contratto con i biancocelesti scade nel 2025, ma ora servono garanzie da parte di Lotito sul mercato, come riporta Il Messaggero.

La Lazio è ora seconda in campionato, ma Sarri ha lamentato più volte carenze della rosa, inadeguata a suo dire per competere su tre fronti. Il toscano chiede rinforzi per restare anche la prossima stagione, altrimenti sarà addio. Diverse le squadre interessate, in Italia si vocifera di Milan e Fiorentina, ma occhio alla Premier dove Tottenham, Everton e Aston Villa lo seguono da vicino.