Portiere Inter, sogno Alisson: i dettagli del piano e l'ostacolo ingaggio

L'Inter punta Alisson Becker per la porta, ma il portiere del Liverpool frena: spunta l'ipotesi Premier a zero. Tutti i dettagli del colpo.

12 Mar 2026 - 10:10

L’Inter ha individuato in Alisson Becker il profilo ideale per l'eredità di Yann Sommer, ma le alte pretese economiche del brasiliano e la sua volontà di restare in Inghilterra rendono la trattativa una vera scalata. Sebbene i vertici di Viale della Liberazione considerino l'ex romanista una "garanzia tecnica assoluta" per il dopo-Sommer, il portiere del Liverpool sembra però orientato a non lasciare i Reds nell'immediato, valutando piuttosto un addio a parametro zero nel 2027 per mantenere un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro attuali. La dirigenza nerazzurra ha già analizzato la fattibilità dell'operazione, scontrandosi con la preferenza del classe '92 per la permanenza in Premier League, scenario che spinge prepotentemente l'Inter verso l'alternativa Guglielmo Vicario, più giovane e decisamente più sostenibile a livello di bilancio rispetto al sogno brasiliano. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

Goretzka "chiama" Inter e Milan, anche altre due italiane alla finestra per l'estate

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

La Juve guarda al futuro e pensa al ritorno di Kayode: la richiesta del Brentford

Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:10
Portiere Inter, sogno Alisson: i dettagli del piano e l'ostacolo ingaggio
09:52
Blitz Juventus per Senesi: offerta presentata ma nodo ingaggio
08:43
Bastoni bandiera Inter: no ai top club, verso il rinnovo fino al 2030
11:21
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid
19:08
Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: "Non posso smentire"