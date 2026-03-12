Portiere Inter, sogno Alisson: i dettagli del piano e l'ostacolo ingaggio

L’Inter ha individuato in Alisson Becker il profilo ideale per l'eredità di Yann Sommer, ma le alte pretese economiche del brasiliano e la sua volontà di restare in Inghilterra rendono la trattativa una vera scalata. Sebbene i vertici di Viale della Liberazione considerino l'ex romanista una "garanzia tecnica assoluta" per il dopo-Sommer, il portiere del Liverpool sembra però orientato a non lasciare i Reds nell'immediato, valutando piuttosto un addio a parametro zero nel 2027 per mantenere un ingaggio vicino ai 6 milioni di euro attuali. La dirigenza nerazzurra ha già analizzato la fattibilità dell'operazione, scontrandosi con la preferenza del classe '92 per la permanenza in Premier League, scenario che spinge prepotentemente l'Inter verso l'alternativa Guglielmo Vicario, più giovane e decisamente più sostenibile a livello di bilancio rispetto al sogno brasiliano. Lo scrive il Corriere dello Sport.