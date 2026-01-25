Lazio, scoppia il caso denunce: Fabiani dai carabinieri per il "sabotaggio" del mercato su Loftus-Cheek e Samardzic

Ne parla La Repubblica, aggiungendo che l'ipotesi di reato sono diffamazione aggravata e aggiotaggio con Ylan Singer, agente internazionale che avrebbe interferito, senza averne alcun titolo, nelle operazioni della Lazio, condizionando trattative e screditando sia il club che il suo direttore sportivo con altri operatori di mercato. Nella denuncia sono allegati messaggi che Singer avrebbe mandato al procuratore di Taylor: "Guido (Albers, ndr), stiamo evitando che firmino Loftus e Samardzic: le persone con cui sono qui sono persone molto potenti e non posso dirgli che non rispondi al telefono". Il sospetto del club biancoceleste è che qualcuno non voleva che la Lazio acquistasse nuovi giocatori. Albers però avvisa Fabiani, gli gira i messaggi e da qui la denuncia ai carabinieri.