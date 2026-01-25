Lazio, scoppia il caso denunce: Fabiani dai carabinieri per il "sabotaggio" del mercato su Loftus-Cheek e Samardzic
Clamoroso alla Lazio: il ds Angelo Fabiani denuncia ai Carabinieri presunti sabotaggi nelle trattative di calciomercato per Loftus-Cheek e Samardzic.
La sessione invernale del calciomercato della Lazio, già sui generis per le diverse cessioni e le polemiche incrociate tra Sarri e Lotito, si arricchisce di un nuovo episodio che coinvolge addirittura i carabinieri della stazione Trastevere. È lì che Angelo Fabiani, ds laziale, si è recato mercoledì per denunciare possibili turbative nelle trattative per Loftus-Cheek e Samardzic, non arrivati da Milan e Atalanta, oltre che per quella per Taylor, poi arrivato dall'Ajax.
Ne parla La Repubblica, aggiungendo che l'ipotesi di reato sono diffamazione aggravata e aggiotaggio con Ylan Singer, agente internazionale che avrebbe interferito, senza averne alcun titolo, nelle operazioni della Lazio, condizionando trattative e screditando sia il club che il suo direttore sportivo con altri operatori di mercato. Nella denuncia sono allegati messaggi che Singer avrebbe mandato al procuratore di Taylor: "Guido (Albers, ndr), stiamo evitando che firmino Loftus e Samardzic: le persone con cui sono qui sono persone molto potenti e non posso dirgli che non rispondi al telefono". Il sospetto del club biancoceleste è che qualcuno non voleva che la Lazio acquistasse nuovi giocatori. Albers però avvisa Fabiani, gli gira i messaggi e da qui la denuncia ai carabinieri.
Ora la procura di Roma dovrà stabilire se dietro quei messaggi ci sia solo un conflitto tra agenti o qualcosa di più grave: una vera e propria turbativa del calciomercato biancoceleste tanto che a Formello parlano apertamente di sabotaggio.