Clamoroso Barcellona: incontro con Haaland? L'agente: "Nessun contatto"

Lo stesso candidato a presidente, Victor Font, ha espresso scetticismo sul possibile colpo Haaland in caso di vittoria alle elezioni: "A breve termine non è un'opzione praticabile, l'anno scorso ha rinnovato un contratto a lunghissimo termine. Ma sono convinto che questi contratti decennali raramente vengono raramente rispettati. Tutto è possibile e dobbiamo essere preparati nel caso in cui un giocatore di questo talento, che ha dichiarato di amare la Spagna e il Camp Nou, faccia una mossa", ha detto a Cadena Ser.