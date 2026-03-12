Clamoroso Barcellona: incontro con Haaland? L'agente: "Nessun contatto"
4) Manchester City - 51 gol segnati in 25 partite. Miglior marcatore in Premier League: Erling Haaland, 21 reti © Getty Images
Victor Font cala l’asso nella corsa alla presidenza del Barcellona con un blitz segreto a Madrid finalizzato all'acquisto di Erling Haaland, individuato come l'erede designato di Robert Lewandowski per la prossima stagione. Secondo Sport i vertici della mozione Font, tra cui il futuro ds Xavier Aguilar, hanno incontrato presso l’Hotel Four Seasons il Ceo del Manchester City, Ferran Soriano, e il dirigente Hugo Viana per discutere il trasferimento del norvegese, nonostante un contratto che lo lega agli inglesi fino al 2034.
La mossa, volta a spostare gli equilibri elettorali contro il rivale Joan Laporta, è stata confermata da fonti vicine allo staff del candidato che ha dichiarato apertamente: "La direzione sportiva è più che attiva, stiamo lavorando per offrire cose importanti ad Hansi Flick". Sebbene resti il dubbio se si tratti di una reale trattativa di mercato o di una geniale strategia propagandistica, l'incontro certifica la volontà del Barça di tornare a dominare il calcio mondiale con un investimento faraonico, approfittando delle voci su un possibile addio anticipato dell'attaccante dalla Premier League.
La smentita dell'agente di Haaland: "Nessun contatto"
A smentire il contatto, direttamente l'agente del giocatore, Rafaela Pimienta, in un'intervista a El Chiringuito: "Nutriamo grande rispetto e ammirazione per il Barcellona, ma non c'è stato alcun contatto, né con Haaland, né fra il suo agente e il Barcellona, né con alcun candidato, riguardo a un trasferimento".
Anche lo stesso Font dubita: "Opzione non praticabile"
Lo stesso candidato a presidente, Victor Font, ha espresso scetticismo sul possibile colpo Haaland in caso di vittoria alle elezioni: "A breve termine non è un'opzione praticabile, l'anno scorso ha rinnovato un contratto a lunghissimo termine. Ma sono convinto che questi contratti decennali raramente vengono raramente rispettati. Tutto è possibile e dobbiamo essere preparati nel caso in cui un giocatore di questo talento, che ha dichiarato di amare la Spagna e il Camp Nou, faccia una mossa", ha detto a Cadena Ser.