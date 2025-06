Una Juventus all'italiana: lavoro a fari spenti per Gianluigi Donnarumma

Donnarumma, in scadenza 2026, è logicamente nel mirino di diversi club, quelli italiani su tutti, considerando anche la super annata fatta col Paris Saint-Germain e culminata con la grande vittoria in finale di Champions contro l'Inter. Ma coi parigini sono già stati avviati i discorsi sul rinnovo, al momento la possibilità che resti sotto la Tour Eiffel è maggiore che una partenza nonostante le parole pronunciate qualche mese fa dall'ex Milan in merito alla suggestione Inter: "Mi vorrebbero ancora a San Siro? Fa piacere, vedremo".