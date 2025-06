Psg, Donnarumma: "A Parigi sto bene e ho trovato il mio equilibrio, spero di rimanere tanti anni"

Le parole di Gigio sembrano dunque chiudere ogni porta a possibili rientri in Italia e a confermarlo è anche il suo agente, Enzo Raiola, intercettato fuori dalla sede dell'Inter a Milano (è agente, tra gli altri, del Primavera Matteo Cocchi): "Se piace ai nerazzurri? Sicuramente c'è interesse, come da parte del Napoli, ma niente di più. Mi hanno fatto solo le congratulazioni, Gigio è stato con loro a salutare tutta la squadra il giorno prima della finale per dimostrazione di affetto e in campo non ha festeggiato in modo esagitato per rispetto dei compagni di Nazionale. Rinnovo col Psg? Ne parleremo a breve senza fretta, va bene così".