La Juve resiste alle sirene arabe: no a 25 milioni dall'Al Ahli per Locatelli

Il club saudita, dove militano due vecchie conoscenze del nostro calcio come Kessie e Ibanez, è disposto a rilanciare arrivando fino a 30 milioni, ma la porta juventina sembra assolutamente chiusa. La prima alternativa è rappresentata da un ex juventino che da queste parti ha lasciato poco il segno, Denis Zakaria (11 presenze e un gol nel 2022). E anche a Torino fanno il tifo perché l'operazione vada in porto: il centrocampista svizzero, infatti, venne ceduto al Monaco nell'agosto 2023 per 20 milioni di euro e una percentuale del 5% sulla rivendita. Sul piatto ci sono una quarantina di milioni, di cui un paio andrebbero nelle casse bianconere.