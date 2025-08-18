La Juve resiste alle sirene arabe: no a 25 milioni dall'Al Ahli per Locatelli

Il club bianconero ha rigettato senza esitazioni l'offerta per il suo capitano
In attesa di completare la squadra e piazzare gli esuberi, la Juventus la scorsa settimana ha resistito alle sirene arabe per il suo capitano. L'Al-Ahli, infatti, ha presentato un’offerta ufficiale da 25 milioni di euro per Manuel Locatelli, provando a convincere i bianconeri a cedere uno dei loro uomini chiave. La risposta della dirigenza è stata però netta: rifiuto immediato e nessuna apertura alla trattativa, per la felicità di mister Tudor che considera l'ex Milan pedina fondamentale del centrocampo. Lo riporta il collega Fabrizio Romano.
Il club saudita, dove militano due vecchie conoscenze del nostro calcio come Kessie e Ibanez, è disposto a rilanciare arrivando fino a 30 milioni, ma la porta juventina sembra assolutamente chiusa. La prima alternativa è rappresentata da un ex juventino che da queste parti ha lasciato poco il segno, Denis Zakaria (11 presenze e un gol nel 2022). E anche a Torino fanno il tifo perché l'operazione vada in porto: il centrocampista svizzero, infatti, venne ceduto al Monaco nell'agosto 2023 per 20 milioni di euro e una percentuale del 5% sulla rivendita. Sul piatto ci sono una quarantina di milioni, di cui un paio andrebbero nelle casse bianconere.
