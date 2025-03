Donnarumma e la suggestione Inter: "Mi vorrebbero ancora a San Siro? Fa piacere, vedremo"

Donnarumma è in scadenza 2026 e il PSG sta cercando di rivedere al ribasso i contratti dei suoi giocatori più rappresentativi: lo stipendio dell'ex Milan è di circa 10 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Lo scoglio dell'ingaggio ovviamente limita la realizzabilità dell'affare con l'Inter (che, ricordiamo, la scorsa estate ha investito 15 milioni per Josep Martinez, autore di buone partite nel periodo in cui Sommer era infortunato) ma, nel caso in cui le trattative coi parigini non andassero a buon fine, la dirigenza nerazzurra potrebbe provare a fare un'offerta già tra quattro mesi o aspettare quella dopo sperando in un altro colpaccio a parametro zero sfruttando la voglia del portiere, comunque molto a suo agio a Parigi, di tornare in Italia.