Donnarumma al Napoli? L'agente: "Fantasia. Molti lo vorrebbero, ma in pochi possono permetterselo"

"Stiamo lavorando per il nuovo contratto - ha dichiarato l'agente di Donnarumma, Enzo Raiola a Radio CRC -. Ovviamente Gigio ha diverse richieste, in molti lo vorrebbero, ma se lo possono permettere in pochi. A Parigi sta molto bene, siamo nel club campione d'Europa, quindi di sicuro non ci lamentiamo". In passato lo stesso portiere però non aveva escluso anche un addio, spesso anche per le tante critiche ricevute in Francia: "I tifosi hanno sempre amato Donnarumma, le critiche semmai arrivano di più dall'Italia. Era un suo sogno arrivare sul tetto d'Europa, ci è riuscito".