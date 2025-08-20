Juventus, intesa totale con il Nottingham per Douglas Luiz: in arrivo 30 milioni

L'annuncio ufficiale ancora manca, ma formalmente Juventus e Nottingham Forest hanno raggiunto un accordo verbale per il trasferimento di Douglas Luiz: il brasiliano, soltanto 12 mesi dal suo arrivo a Torino, farà ritorno in Premier League per una cifra intorno ai 30 milioni di euro. La formula dovrebbe essere quella di un prestito con obbligo di riscatto legato alle presenze del calciatore con gli inglesi. Secondo le prime indiscrezioni, riportate da David Ornstein del The Athletic, nel caso in cui il 27enne non raggiungesse il numero di apparizioni stabilito, l'obbligo di riscatto si trasformerebbe in diritto. Se le cifre venissero confermate, la Juventus scriverebbe a bilancio una minusvalenza di circa 10 milioni.

Gli inglesi vorrebbero definire gli ultimi dettagli e mettere tutto nero su bianco il prima possibile per poter organizzare il trasferimento del calciatore già nella serata di oggi, mercoledì 20 agosto, e prenotare le visite mediche per giovedì 21.