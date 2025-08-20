Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
LE MOSSE BIANCONERE

La Juventus si prepara ad affondare il colpo per Zhegrova: accordo con agente e giocatore

L'attaccante kosovaro potrebbe approdare a Torino per una cifra attorno ai 18/20 milioni di euro

20 Ago 2025 - 09:20

La Juventus non scherza ed è pronta ad affondare il colpo per Edon Zhegrova. Il club bianconero vuole il kosovaro da affiancare a Jonathan David per riproporre la coppia vista già al Lille e creare così un tandem d'attacco degno della squadra piemontese.

La trattativa sembra già ben avviata visto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, vi sarebbe un accordo con l'agente Hasan Çetinkaya per un contratto fino al 2030 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro più premi vari previsti. Il Lille chiede attorno ai 25 milioni di euro, ma visto che il mercato sta per chiudersi, la cifra potrebbe ridursi e si potrebbe chiudere attorno ai 18-20 milioni.

Leggi anche

Juve, Douglas Luiz a un passo dal Nottingham: l'addio del brasiliano può sbloccare tre colpi in entrata

Perché tutto ciò si sblocchi è necessario comunque prima cedere, in particolare Douglas Luiz che sembra essere vicino al Nottingham Forest per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Non subito considerato che si parla di prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma qualora il brasiliano lasciasse Torino, si libererebbe il posto per Zhegrova.

Tutto ciò consentirebbe di bruciare la concorrenza dell'Olympique Marsiglia, alle prese con le liti all'interno del gruppo e la necessità di cedere Jonathan Rowe e Adrien Rabiot, ormai fuori squadra. I francesi potrebbero metterci troppo tempo per rendersi disponibile per il kosovaro, motivo per cui la Juventus ha un buon vantaggio da gestire. 

zhegrova
juventus
lille

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

01:16
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:41
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:19
Calciomercato Live

Napoli, chi per sostituire Lukaku?

01:21
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:37
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:30
Calciomercato Live

Milan: Hojlund obiettivo dichiarato, ma ora c'è una grande incognita

00:49
MCH VISITE MEDICHE TROILO A PARMA 18/8 MCH

Parma, visite mediche per Troilo

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Garnacho dallo United al Chelsea: i tifosi lo "cancellano" da Old Trafford

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Calciomercato Live

Riecco Taremi: test ad Appiano Gentile, poi niente U23 ma allenamenti con la squadra

Il City spara alto per Ederson e rallenta Donnarumma: il Galatasaray valuta Sommer

Dybala, intrigo in famiglia. La moglie: "Se il Boca chiama...". Ma Paulo smentisce: "Resto a Roma"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:05
Como, ufficiale la cessione di Abildgaard alla Sampdoria
10:01
Atalanta: Krstovic atteso nel tardo pomeriggio
09:23
Inter, Bonny: "Ho rifiutato diverse big per vestirmi in nerazzurro"
08:59
Milan, l'Atalanta fa sul serio per Musah
23:30
Bologna, scatto Rowe: accordo con il calciatore, si tratta col Marsiglia