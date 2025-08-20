La Juventus si prepara ad affondare il colpo per Zhegrova: accordo con agente e giocatore

L'attaccante kosovaro potrebbe approdare a Torino per una cifra attorno ai 18/20 milioni di euro
La Juventus non scherza ed è pronta ad affondare il colpo per Edon Zhegrova. Il club bianconero vuole il kosovaro da affiancare a Jonathan David per riproporre la coppia vista già al Lille e creare così un tandem d'attacco degno della squadra piemontese.
La trattativa sembra già ben avviata visto che, secondo quanto riportato da Tuttosport, vi sarebbe un accordo con l'agente Hasan Çetinkaya per un contratto fino al 2030 con uno stipendio di 2,5 milioni di euro più premi vari previsti. Il Lille chiede attorno ai 25 milioni di euro, ma visto che il mercato sta per chiudersi, la cifra potrebbe ridursi e si potrebbe chiudere attorno ai 18-20 milioni.
Perché tutto ciò si sblocchi è necessario comunque prima cedere, in particolare Douglas Luiz che sembra essere vicino al Nottingham Forest per una cifra attorno ai 30 milioni di euro. Non subito considerato che si parla di prestito con diritto/obbligo di riscatto, ma qualora il brasiliano lasciasse Torino, si libererebbe il posto per Zhegrova.
Tutto ciò consentirebbe di bruciare la concorrenza dell'Olympique Marsiglia, alle prese con le liti all'interno del gruppo e la necessità di cedere Jonathan Rowe e Adrien Rabiot, ormai fuori squadra. I francesi potrebbero metterci troppo tempo per rendersi disponibile per il kosovaro, motivo per cui la Juventus ha un buon vantaggio da gestire.
