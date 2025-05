Champions League, il Paris Saint-Germain è campione d'Europa: 5-0 e Inter demolita in finale

A fare il bello e cattivo tempo a Monaco di Baviera sono stati i ragazzini di Luis Enrique, quasi un paradosso dopo anni di spese folli per una raccolta di figurine infruttuosa a livello europeo. Se a sbloccare il match è stato l'ex di turno Hakimi, che non ha esultato, a dipingere calcio per tutti i novanta minuti sono stati i piccoletti imprendibili: Vitinha e Joao Neves hanno disegnato trame di gioco veloci e precise, Désiré Doué invece si è preso la scena diventando il primo calciatore capace di prendere parte a tre gol in una finale di Champions League con l'assist per l'1-0 e la doppietta subito dopo. Non male per un classe 2005, senza considerare la rete del cinque a zero siglata da Mayulu (2006) dopo il timbro di Kvaratskhelia.