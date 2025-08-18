Juve, piace Zhegrova del Lille: si prova il sorpasso sul Marsiglia

Torna di moda l'esterno kosovaro in scadenza 2026, molto dipende anche dalla partenza di Nico Gonzalez
Juve, avanti tutti su Edon Zhegrova. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra la dirigenza bianconera e quella del laterale kosovaro, in scadenza 2026 col Lille. Un'opportunità nata sulla scia della possibilità che Nico Gonzalez lasci presto Torino (in direzione Madrid?), un nome che non è nuovo dalle parti di Corso Galileo Ferraris visto e considerato che la scorsa estate era stato a lungo il candidato prediletto per la fascia anche se alla fine si virò proprio sull'argentino, poi comprato dalla Fiorentina.
Il gradimento per Zhegrova non è scemato nel corso dei mesi e la volontà del Lille di cederlo entro fine agosto per non perderlo a parametro zero tra un anno (come successo con Jonathan David...) aumentano le chance bianconere, nonostante una richiesta di 15-20 milioni. C'è però da superare la concorrenza del Marsiglia di De Zerbi, da tempo sul giocatore, ma che non ha ancora trovato la quadra col Lille.
Una mano potrebbe darla, dicevamo, l'eventuale addio di Nico Gonzalez, da tempo nella lista dei partenti. La pista Atletico Madrid non è tramontata ma la richiesta di 30 milioni non va a genio per gli spagnoli, che chiedono uno sconto di una decina di milioni. Attenzione anche alla possibilità che i Colchoneros possano offrire in cambio un altro esterno, ossia Nahuel Molina, argentino ex Udinese.
L'unica certezza sembra che Tudor avrà presto un nuovo esterno: Zhegrova o Molina, sono questi i giorni giusti per capire che direzione prenderà la fascia destra, dove il tecnico croato vuole un giocatore di gamba per meglio coprire le scorribande di Conceiçao.
