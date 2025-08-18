Juve, piace Zhegrova del Lille: si prova il sorpasso sul Marsiglia

Juve, avanti tutti su Edon Zhegrova. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra la dirigenza bianconera e quella del laterale kosovaro, in scadenza 2026 col Lille. Un'opportunità nata sulla scia della possibilità che Nico Gonzalez lasci presto Torino (in direzione Madrid?), un nome che non è nuovo dalle parti di Corso Galileo Ferraris visto e considerato che la scorsa estate era stato a lungo il candidato prediletto per la fascia anche se alla fine si virò proprio sull'argentino, poi comprato dalla Fiorentina.