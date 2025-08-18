Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato
juventus
HomeMercatoVideoFotoRosa
manovre bianconere

Juve, piace Zhegrova del Lille: si prova il sorpasso sul Marsiglia

Torna di moda l'esterno kosovaro in scadenza 2026, molto dipende anche dalla partenza di Nico Gonzalez

18 Ago 2025 - 09:06

Juve, avanti tutti su Edon Zhegrova. Nelle ultime ore c'è stato un contatto tra la dirigenza bianconera e quella del laterale kosovaro, in scadenza 2026 col Lille. Un'opportunità nata sulla scia della possibilità che Nico Gonzalez lasci presto Torino (in direzione Madrid?), un nome che non è nuovo dalle parti di Corso Galileo Ferraris visto e considerato che la scorsa estate era stato a lungo il candidato prediletto per la fascia anche se alla fine si virò proprio sull'argentino, poi comprato dalla Fiorentina.

Il gradimento per Zhegrova non è scemato nel corso dei mesi e la volontà del Lille di cederlo entro fine agosto per non perderlo a parametro zero tra un anno (come successo con Jonathan David...) aumentano le chance bianconere, nonostante una richiesta di 15-20 milioni. C'è però da superare la concorrenza del Marsiglia di De Zerbi, da tempo sul giocatore, ma che non ha ancora trovato la quadra col Lille.

Una mano potrebbe darla, dicevamo, l'eventuale addio di Nico Gonzalez, da tempo nella lista dei partenti. La pista Atletico Madrid non è tramontata ma la richiesta di 30 milioni non va a genio per gli spagnoli, che chiedono uno sconto di una decina di milioni. Attenzione anche alla possibilità che i Colchoneros possano offrire in cambio un altro esterno, ossia Nahuel Molina, argentino ex Udinese.

L'unica certezza sembra che Tudor avrà presto un nuovo esterno: Zhegrova o Molina, sono questi i giorni giusti per capire che direzione prenderà la fascia destra, dove il tecnico croato vuole un giocatore di gamba per meglio coprire le scorribande di Conceiçao.

Leggi anche
Kolo Muani

Juve-Psg, contatto decisivo per chiudere Kolo Muani: Tudor lo vuole col Parma

juve
zhegrova
lille

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

01:33
Calciomercato live

Calciomercato live

01:29
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:26
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:43
Calciomercato Live

Calciomercato Live

01:29
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
Calciomercato live

Calciomercato live

00:53
Calciomercato live

Calciomercato live

00:21
Calciomercato live

Calciomercato live

01:10
Calciomercato live

Calciomercato live

01:47
Calciomercato live

Calciomercato live

01:12
Calciomercato live

Calciomercato live

01:15
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Juventus

Kolo Muani-Juventus, è fatta: raggiunto l'accordo col Psg, l'attaccante torna in prestito

Juve, spunta Zhegrova: c'è già stato un sondaggio. Dal Nottingham 30 milioni per Douglas Luiz

Molina

Ore calde in casa Juve: scambio Nico Gonzalez-Molina con l'Atletico, via Douglas Luiz

Douglas Luiz sblocca O'Riley, Psg da convincere per Kolo Muani: il mercato della Juve è bollente

La Juve ha scelto O'Riley: si cerca l'intesa col Brighton e con... Douglas Luiz

Juventus, avanti su Kolo Muani a prescindere da Vlahovic. L'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez

Mercato ora per ora
Vedi tutti
09:41
Napoli: visite mediche in corso per Gutierrez
09:40
Bologna, l'offerta per Asllani nel dettaglio
23:48
Inter: congelato l'affare Lookman
22:23
Pazza idea Como: Laporte per la difesa
22:03
Milan: contatti con il Leeds per Okafor