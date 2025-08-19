Juve, cedere Douglas e Nico per sbloccare il mercato: poi tre colpi in entrata

Sul fronte degli acquisti, invece, è ancora tutto fermo. I bianconeri cercano sicuramente un rinforzo a centrocampo e hanno individuato in O'Riley il principale candidato da regalare a Igor Tudor. Al momento, però, non risultano offerte ufficiali al Brighton, che vorrebbe tenerselo stretto. Inoltre, il centrocampista ha trovato anche il gol su rigore nella prima giornata di Premier League, l'1-1 contro il Fulham. Anche per Zhegrova la situazione è in stallo. Sul giocatore del Lille è forte l'interesse del Marsiglia, che però non ha ancora chiuso la trattativa. La Juventus si è informata a più riprese, ma non ha ancora deciso di affondare definitivamente il colpo. Attenzione anche all'opzione Renato Veiga, che potrebbe rappresentare una soluzione low cost per tassellare ulteriormente la difesa.