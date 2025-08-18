Juve, Vlahovic ha le idee chiare: rinviare l'addio a gennaio (anche per lo stipendio)

Sì perché questa stagione l'ingaggio di Vlahovic è salito a 12 milioni di euro dunque il 25enne ha tutto l'interesse a stare alla Juve il più possibile per massimizzare i guadagni dallo stipendio. Ovviamente non parliamo di un giocatore demotivato che attende fine mese per guardare il proprio conto bancario, anzi Dusan non disdegnerebbe di giocarsi il posto con David e Kolo Muani, come ha fatto nel pre-campionato. In seguito, a gennaio, si guarderebbe attorno per capire se ci sono destinazioni interessanti da abbracciare senza escludere una permanenza sino a giugno per poi partire a parametro zero dopo i Mondiali 2026.