manovre bianconere

Juve, Vlahovic ha le idee chiare: rinviare l'addio a gennaio (anche per lo stipendio)

L'attaccante serbo non avrebbe problemi a restare in bianconero anche oltre il primo settembre: ecco perché

18 Ago 2025 - 10:15

Il ritorno di Kolo Muani alla Continassa, mai così vicino, e il Manchester United che spinge Hojlund verso il Milan non spaventano Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è in scadenza 2026 e non rinnoverà con la Juve che logicamente preferirebbe cederlo il prima possibile per non perderlo a zero tra un anno ma attorno a lui tutto sembra calmo, pure troppo. Secondo Tuttosport fa parte di una precisa strategia del numero 9 bianconero: restare a Torino (almeno) sino a gennaio per questioni economiche e di opportunità.

Sì perché questa stagione l'ingaggio di Vlahovic è salito a 12 milioni di euro dunque il 25enne ha tutto l'interesse a stare alla Juve il più possibile per massimizzare i guadagni dallo stipendio. Ovviamente non parliamo di un giocatore demotivato che attende fine mese per guardare il proprio conto bancario, anzi Dusan non disdegnerebbe di giocarsi il posto con David e Kolo Muani, come ha fatto nel pre-campionato. In seguito, a gennaio, si guarderebbe attorno per capire se ci sono destinazioni interessanti da abbracciare senza escludere una permanenza sino a giugno per poi partire a parametro zero dopo i Mondiali 2026.

E la Juventus? Come dicevamo, preferirebbe cederlo ora per una cifra attorno ai 20 milioni. Ma, se questo non dovesse avvenire, Tudor conterebbe su di lui per le tre competizioni. E ogni discorso sarebbe rinviato a gennaio, se non a giugno.

Kolo Muani

Juve-Psg, contatto decisivo per chiudere Kolo Muani: Tudor lo vuole col Parma

juve
vlahovic
gennaio

Kolo Muani-Juventus, è fatta: raggiunto l'accordo col Psg, l'attaccante torna in prestito

Juve, spunta Zhegrova: c'è già stato un sondaggio. Dal Nottingham 30 milioni per Douglas Luiz

Molina

Ore calde in casa Juve: scambio Nico Gonzalez-Molina con l'Atletico, via Douglas Luiz

Douglas Luiz sblocca O'Riley, Psg da convincere per Kolo Muani: il mercato della Juve è bollente

La Juve ha scelto O'Riley: si cerca l'intesa col Brighton e con... Douglas Luiz

Juventus, avanti su Kolo Muani a prescindere da Vlahovic. L'Atletico Madrid vuole Nico Gonzalez

