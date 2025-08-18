Juve, Vlahovic ha le idee chiare: rinviare l'addio a gennaio (anche per lo stipendio)

L'attaccante serbo non avrebbe problemi a restare in bianconero anche oltre il primo settembre: ecco perché
Il ritorno di Kolo Muani alla Continassa, mai così vicino, e il Manchester United che spinge Hojlund verso il Milan non spaventano Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo è in scadenza 2026 e non rinnoverà con la Juve che logicamente preferirebbe cederlo il prima possibile per non perderlo a zero tra un anno ma attorno a lui tutto sembra calmo, pure troppo. Secondo Tuttosport fa parte di una precisa strategia del numero 9 bianconero: restare a Torino (almeno) sino a gennaio per questioni economiche e di opportunità.
Sì perché questa stagione l'ingaggio di Vlahovic è salito a 12 milioni di euro dunque il 25enne ha tutto l'interesse a stare alla Juve il più possibile per massimizzare i guadagni dallo stipendio. Ovviamente non parliamo di un giocatore demotivato che attende fine mese per guardare il proprio conto bancario, anzi Dusan non disdegnerebbe di giocarsi il posto con David e Kolo Muani, come ha fatto nel pre-campionato. In seguito, a gennaio, si guarderebbe attorno per capire se ci sono destinazioni interessanti da abbracciare senza escludere una permanenza sino a giugno per poi partire a parametro zero dopo i Mondiali 2026.
E la Juventus? Come dicevamo, preferirebbe cederlo ora per una cifra attorno ai 20 milioni. Ma, se questo non dovesse avvenire, Tudor conterebbe su di lui per le tre competizioni. E ogni discorso sarebbe rinviato a gennaio, se non a giugno.
