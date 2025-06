La Juventus riscatta Kalulu: le cifre ufficiali dell'operazione

Una bella notizia per Kalulu - che ha firmato fino al 2029 - proprio nel giorno del suo compleanno, come ha sottolineato proprio la Juve: "Un primo compleanno in bianconero da ricordare per Pierre Kalulu, difensore francese che oggi compie 25 anni e che, dopo la stagione in prestito, continuerà anche in futuro a vestire la maglia della Juventus".