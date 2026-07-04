Calciomercato Juventus, rivoluzione in difesa: l'idea dello scambio Bremer-Kim e l'assalto a Lucumì

L'interesse del Bayern Monaco per Gleison Bremer, che vi abbiamo raccontato ieri, è ancora nelle fasi esplorative ma va tenuto in grande considerazione poiché segue mesi in cui la dirigenza bavarese ha seguito il difensore brasiliano. Meglio scordarsi la clausola da 58 milioni di euro, valida fino al dieci agosto, ma in casa Juve non si vuole neanche scendere ai 30 milioni ipotizzati dai tedeschi, da qui l'idea di un prezzo sui 40-42 milioni. La novità è che il gradimento di Spalletti per Kim, allenato ai tempi di Napoli e che il Bayern considera cedibile, potrebbe anche portare a uno scambio tra difensori, ovviamente ancora tutto da esplorare a livello economico.