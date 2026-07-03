Calciomercato Juventus, Muharemovic a un passo: il retroscena sul pressing decisivo di Yildiz

Tarik Muharemovic è a un passo dalla Juventus anche grazie a... Kenan Yildiz. Che il difensore bosniaco fosse nel mirino dei bianconeri era cosa nota da tempo, anche per via del gradimento di Giovanni Carnevali, che l'ha conosciuto bene al Sassuolo, e della clausola che garantiva alla Juve il 50% sulla futura rivendita e che sostanzialmente dimezzerà il costo del cartellino.