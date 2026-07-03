Calciomercato Juventus, Muharemovic a un passo: il retroscena sul pressing decisivo di Yildiz

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Juventus vicina a Tarik Muharemovic anche grazie al pressing di Yildiz. Le cifre del trasferimento dal Sassuolo e i dettagli del contratto
Tarik Muharemovic è a un passo dalla Juventus anche grazie a... Kenan Yildiz. Che il difensore bosniaco fosse nel mirino dei bianconeri era cosa nota da tempo, anche per via del gradimento di Giovanni Carnevali, che l'ha conosciuto bene al Sassuolo, e della clausola che garantiva alla Juve il 50% sulla futura rivendita e che sostanzialmente dimezzerà il costo del cartellino.
L'operazione era già instradata sui giusti binari ma, scrive Tuttosport, l'assist decisivo è arrivato dal trequartista turco, che conosce Muharemovic dai tempi della Next Gen juventina e che ha fatto pressing sul bosniaco per convincerlo a tornare a Torino.
I costi finali dovrebbero essere di 18 milioni di euro per il cartellino, 16 fissi e due di bonus, mentre il difensore classe 2003 firmerà un quinquennale da due milioni netti a stagione.
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