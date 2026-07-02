Calciomercato Juventus, affondo per Muharemovic: cifre e dettagli della trattativa con il Sassuolo

I giornali sportivi: giovedì 2 luglio
© Rassegna Stampa
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È chiaro che Tarik Muharemovic avrebbe gradito che le vacanze partissero un po' più in là nel tempo ma l'eliminazione della sua Bosnia contro gli Stati Uniti ai Mondiali 2026 consentirà al difensore di pensare con più lucidità e immediatezza al suo futuro a livello di club. Il perché è presto detto e non è un mistero: la Juventus lo cerca e nelle ultime ore ha fatto ulteriori passi che fanno pensare come, dopo Ekhator, possa essere lui il secondo rinforzo bianconero dell'estate.
Giovanni Carnevali ha infatti preso contatti con Sassuolo, in particolare col ds Palmieri, per capire quale sia la giusta offerta chiesta dai neroverdi per liberare Muharemovic. Una cifra che comunque il neo-ad juventino conosce bene perché solo fino a qualche settimana fa era dall'altra parte della barricata, motivo per il quale potrebbe avere un ascendente sul giocatore, affascinato dal poter tornare a Torino ma in parte ancora scosso da come la Juve lo aveva lasciato andare senza credere fino in fondo in lui.
Tornando all'aspetto economico, si tratterebbe di un investimento da 15 milioni di euro o poco più per via della clausola (il 50% sull'eventuale futura rivendita) che la Continassa si era tenuta nel 2024 quando aveva ceduto Muharemovic al Sassuolo: in questo modo i neroverdi lo valuterebbero una trentina di milioni, preziosissimi a livello di bilancio, e i bianconeri spenderebbero il giusto per un difensore giovane, titolare nella sua nazionale e reduce da una buona stagione in Serie A con prospettive di crescita.
Poi in difesa servirà anche qualcos'altro, soprattutto a livello di esperienza (Lucumì il sogno di Spalletti) ma l'affare Ekhator e l'inseguimento a Kolo Muani insegnano che il mercato Juve si sta muovendo a due livelli: prospetti futuribili e pedine subito affidabili. Muharemovic farebbe sicuramente parte del primo discorso.
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