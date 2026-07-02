Calciomercato Juventus, affondo per Muharemovic: cifre e dettagli della trattativa con il Sassuolo

È chiaro che Tarik Muharemovic avrebbe gradito che le vacanze partissero un po' più in là nel tempo ma l'eliminazione della sua Bosnia contro gli Stati Uniti ai Mondiali 2026 consentirà al difensore di pensare con più lucidità e immediatezza al suo futuro a livello di club. Il perché è presto detto e non è un mistero: la Juventus lo cerca e nelle ultime ore ha fatto ulteriori passi che fanno pensare come, dopo Ekhator, possa essere lui il secondo rinforzo bianconero dell'estate.