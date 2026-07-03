Genoa, la Roma apre al prestito di Dovbyk: c'è il nodo ingaggio

Il Genoa è alla ricerca di un attaccante che possa portare gol ed esperienza lì davanti. Daniele De Rossi vuole alzare l'asticella e punta a qualcosa in più di una semplice salvezza. Per questo motivo, il tecnico del Grifone vorrebbe portare in rossoblù Artem Dovbyk, già allenato alla Roma prima di essere esonerato a settembre 2024. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti tra le parti sarebbero già stati avviati e i giallorossi avrebbero aperto al prestito del centravanti ucraino.