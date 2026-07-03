Genoa, la Roma apre al prestito di Dovbyk: c'è il nodo ingaggio

03 Lug 2026 - 20:47
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© italyphotopress

© italyphotopress

Il Genoa è alla ricerca di un attaccante che possa portare gol ed esperienza lì davanti. Daniele De Rossi vuole alzare l'asticella e punta a qualcosa in più di una semplice salvezza. Per questo motivo, il tecnico del Grifone vorrebbe portare in rossoblù Artem Dovbyk, già allenato alla Roma prima di essere esonerato a settembre 2024. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i contatti tra le parti sarebbero già stati avviati e i giallorossi avrebbero aperto al prestito del centravanti ucraino. 

Il nodo principale da sciogliere resta quello dell'ingaggio: Dovbyk attualmente guadagna 3,5 milioni di euro a stagione, una cifra fuori portata per le casse genoane. Per sbloccare la trattativa, servirebbe un aiuto da parte della Roma a coprire parte dello stipendio ma la sensazione è che a Trigoria preferiscano, a quel punto, provare a cederlo a titolo definitivo, magari all'estero. 

Ultimi video

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

01:33
NAPOLI E MERCATO ALLEGRI RAIMONDI SRV

Mercato Napoli: "Allegri chiama i suoi pretoriani: pensa a Gatti e Rabiot"

01:01
Mario Gila

Il Milan sfrutta l'immobilismo del Napoli e torna su Gila: Lotito spara alto

02:03
JUVE, MERCATO BALZARINI SRV

La Juve pensa anche a cedere: il Bayern prova il colpo Bremer

02:12
Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

01:40
Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

Raimondi: "Juve, ecco l'offerta per Kolo Muani. Accordo per Muharemovic sotto… l'ombrellone"

02:23
Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

Mercato Juve, Raimondi: "Ecco il favorito per la porta bianconera"

02:38
Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

00:56
Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

Raimondi: "Le ultime sul futuro di Lukaku. Milan forte su Liberali"

01:53
Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

Mercato Inter, Raimondi: "Su Bastoni-Real nessuna conferma, il punto su Khalaili e Jones"

01:33
Juventus, ecco Ekhator

Juventus, ecco Ekhator

01:43
Casting portiere Juve

Casting portiere Juve

02:00
Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

02:01
Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

01:38
Juve, il sogno Svilar non sfuma

Juve, il sogno Svilar non sfuma

01:58
Quanti svincolati!

Quanti svincolati!

I più visti di Mercato

DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN

Vlahovic, Dybala e Modric senza contratto: quanti big a parametro zero

Inter tra addi e nuovi arrivi

Inter tra addi e nuovi arrivi

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Mercato Milan, Raimondi: "Leao prova a ricucire lo strappo. Su van Dijk dipende da..."

Elliot Anderson, 135 MLN

Pioggia di milioni Manchester City, la top 10 degli acquisti più costosi di sempre

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Raimondi: "Vi dico il piano del Milan per Van Dijk. E ci sono novità su Leao"

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Milan, Amorim porta Gonçalo Inácio

Mercato ora per ora
Vedi tutti
22:20
Cagliari, Gaetano vicino all'addio: accordo raggiunto con l'Atalanta
21:06
Juve, per Openda si muovono quattro club europei: la strategia dei bianconeri
20:47
Genoa, la Roma apre al prestito di Dovbyk: c'è il nodo ingaggio
19:30
Dalla Turchia: il Galatasaray ha trovato un accordo con Odegaard
19:14
Fiorentina, Koleosho più vicino: presentata la prima offerta al Burnley