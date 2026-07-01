L'agente di Di Gregorio attacca la Juve: "Ha preso tre attaccanti impresentabili e la colpa è sua, vogliamo rispetto"

Finito nel mirino dei tifosi della Juventus per i troppi errori sul campo nell'ultima stagione, Michele Di Gregorio è in uscita dai bianconeri. Il nuovo ad Carnevali è apertamente a caccia di un nuovo portiere e nelle ultime ore c'è da registrare lo sfogo social da parte del procuratore dell'ex Monza che ha tuonato attaccando il management della Vecchia Signora con parole dure.
"20 giocatori nuovi in due stagioni 3 allenatori in 2 stagioni, 3 dirigenze in 2 stagioni - inizia lo sfogo di Carlo Alberto Belloni sul profilo Instagram della Ca.Sportmanagement -. Questi sono i numeri che fanno la vera differenza. Di Gregorio chiude in classifica Sofascore quarto davanti a M. Savic e Sommer, vincitore del campionato e secondo classificato. La dirigenza francese spende 130 mln per 3 attaccanti. Impresentabili, per coprire la spesa folle scarica il fallimento stagionale tutto sul portiere comprato dalla dirigenza precedente in persona del DS C. Giuntoli come miglior portiere delle Serie A a 26 anni".
E ancora: "Goal subiti: Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…”. Parole pesanti destinate ad avere un vasto eco.
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