L'agente di Di Gregorio attacca la Juve: "Ha preso tre attaccanti impresentabili e la colpa è sua, vogliamo rispetto"

E ancora: "Goal subiti: Juventus 34 - Inter 35. Goal fatti: Juventus 61 - Inter 82. Le chiacchiere stanno a zero. Di Gregorio ha 3 anni di contratto con la Juventus. Partirà in ritiro e durante il mercato capiremo eventuali opportunità. È nella short list di diversi club europei. Non abbiamo fretta, pretendiamo rispetto per chi ha sempre risposto presente anche quando sarebbe stato più facile stare in panchina seduto a chiacchierare…”. Parole pesanti destinate ad avere un vasto eco.