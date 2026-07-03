Juve, per Openda si muovono quattro club europei: la strategia dei bianconeri

Uno dei nodi che il neo ad bianconero Giovanni Carnevali dovrà sciogliere nel corso di questo mercato è legato al futuro di Lois Openda. La Juventus lo ha acquistato un anno fa dal Lipsia per 44 milioni di euro, ma l'attaccante belga non ha rispettato le aspettative: in 34 presenze stagionali, ha collezionato solo due gol.
Cedere a titolo definitivo il classe 2000 è altamente improbabile e la Juve proverà dunque a piazzarlo in prestito con o senza obbligo di riscatto nella speranza che Openda possa rilanciarsi altrove. Nonostante lo score negativo, nelle ultime settimane quattro club europei hanno avviato i primi sondaggi esplorativi con la Vecchia Signora.
Come riportato da La Gazzetta dello Sport, sulle tracce di Openda ci sarebbero tre società di Ligue 1: Lens (in cui il belga ha già giocato nella stagione 22/23), Lione e Rennes. Occhio, però, anche alla Premier League: il neopromosso Coventry City l'ha messo nel mirino per rinforzare il reparto offensivo in vista del ritorno nella massima serie.