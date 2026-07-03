Juve, per Openda si muovono quattro club europei: la strategia dei bianconeri

Uno dei nodi che il neo ad bianconero Giovanni Carnevali dovrà sciogliere nel corso di questo mercato è legato al futuro di Lois Openda. La Juventus lo ha acquistato un anno fa dal Lipsia per 44 milioni di euro, ma l'attaccante belga non ha rispettato le aspettative: in 34 presenze stagionali, ha collezionato solo due gol.