Juve, priorità attacco: ufficiale l'arrivo di Ekhator, Kolo Muani si avvicina

La Juve dà il via all'operazione restyling attacco. Il reparto verrà quasi certamente ribaltato: l'addio di Dusan Vlahovic è ormai cosa certa, come del resto quello di Arek Milik, con cui la dirigenza tratterà la rescissione del contratto nelle prossime settimane. Maggiori incognite sul futuro di David e Openda: il primo vorrebbe riscattarsi, per il secondo non sarà facile trovare una sistemazione dopo l'annata disastrosa (e i 45 milioni circa sepsi dalla Juve per strapparlo al Lipsia) a Torino.
Ufficiale Ekhator
Intanto però il neo dirigente bianconero ha regalato un primo acquisto a Spalletti, sempre per l'attacco. Parliamo di Jeff Ekhator, attaccante azzurro cresciuto nelle giovanili del Genoa. L'affare è ufficiale, con i bianconeri che hanno svelato tutti i dettagli dell'affare in un comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo di € 16 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031". Per assicurarsi il 19enne la Vecchia Signora ha dovuto battere la concorrenza di Betis Siviglia, Bologna e Atalanta.
Kolo verso il ritorno
Altro che "una possibilità", come l'aveva definita Giovanni Carnevali da Rimini durante l'apertura ufficiale del calciomercato. I lavori per il ritorno di Kolo Muani alla Juventus dal Psg sono in stato decisamente avanzato, merito anche del canale di comunicazione riaperto con successo tra Torino e Parigi. Il nuovo dg bianconero ha incassato l'apertura dei francesi all'opzione del prestito, ovviamente con obbligo di riscatto a condizioni tutto sommato semplici se non scontate. Le ultime schermaglie riguardano la cifra finale del trasferimento: Kolo può vestire di nuovo la maglia della Juve se si troverà un accordo, al momento probabile, tra i 40 milioni richiesti dai francesi e i 33/35 offerti dalla controparte.
L'obiettivo comune è quello di chiudere la trattativa senza lunghi strascichi come accaduto un anno fa, quando poi Comolli virò a sorpresa su Openda con una scelta last minute. Il destino dei due attaccanti torna in qualche modo a intrecciarsi: se Spalletti spera di avere Kolo a disposizione per il ritiro al via il 13 luglio, per quella data il belga potrebbe ancora essere un calciatore della Juventus, ma destinato all'uscita per volontà del club. Anche se per ora non si scatenano tante pretendenti: solo sondaggi da Lione, Lens, Rennes e Coventry, riporta La Gazzetta dello Sport.