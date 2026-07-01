Juve, priorità attacco: ufficiale l'arrivo di Ekhator, Kolo Muani si avvicina

Intanto però il neo dirigente bianconero ha regalato un primo acquisto a Spalletti, sempre per l'attacco. Parliamo di Jeff Ekhator, attaccante azzurro cresciuto nelle giovanili del Genoa. L'affare è ufficiale, con i bianconeri che hanno svelato tutti i dettagli dell'affare in un comunicato: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Genoa CFC per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jeff Osayuki Ekhator, a fronte di un corrispettivo di € 16 milioni, pagabili in tre esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,4 milioni. Sono inoltre previsti premi per un ammontare non superiore a € 2 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2031". Per assicurarsi il 19enne la Vecchia Signora ha dovuto battere la concorrenza di Betis Siviglia, Bologna e Atalanta.