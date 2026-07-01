Juve, il retroscena: tentato il blitz per Svilar, la Roma ha detto "no" a 40 milioni

Nella short list va tenuto anche il nome di Marco Carnesecchi, classe 2000 e tesserato con l'Atalanta. Il nuovo ad della Vecchia Signora ha chiesto informazioni sull'ex Cremonese ma il principale ostacolo sono proprio gli orobici che non hanno necessità di incassare dopo gli addii di Palestra ed Ederson. Carnesecchi comunque, è valutato circa 40 milioni di euro dai Percassi.