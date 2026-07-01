Juve, il retroscena: tentato il blitz per Svilar, la Roma ha detto "no" a 40 milioni
Allo scadere della stagione 25/26, i bianconeri hanno cercato il colpo con lo sconto. Per i giallorossi prevale la linea Gasp sui big, Carnevali pensa a Vicario e Dibu Martinez
In attesa di riaccogliere Kolo Muani, obiettivo numero uno per l'attacco, la Juventus continua a muoversi per ingaggiare un nuovo portiere che prenda il posto di Di Gregorio. Se i nomi di Dibu Martinez e Vicario sono noti (i dialoghi vanno avanti da tempo), nelle ultime ore si è scaldato non poco il fronte Mile Svilar, 26enne legato alla Roma da un contratto fino al 2030.
Ieri, 30 giugno, la Juventus ha tentato un vero e proprio blitz per il belga naturalizzato serbo, provando a tentare i giallorossi con un'offerta importante che avrebbe sistemato o quasi i problemi di bilancio del club capitolino. Come racconta Tuttosport, messi sul piatto 40 milioni di euro, una cifra che avrebbe fatto tentennare parte della dirigenza della Roma.
Alla fine, è prevalsa la linea di Gasperini, che vuole trattenere tutti i big per avere una squadra ambiziosa dalla Serie A alla Champions, e Svilar non ha forzato per salutare il club che lo ha accolto nel 2022. Secondo il quotidiano torinese, la Juventus non ci riproverà con altre offerte, essendosi chiusa la finestra per provare ad ottenere uno sconto sostanziale.
I numeri uno che restano quindi d'attualità alla Continassa sono sempre Dibu Martinez e Vicario, quest'ultimo sulla carta il più raggiungibile considerando l'investimento contenuto (il Tottenham chiede 15 milioni di euro) e l'età dell'ex Empoli, 'solo' 29enne. Età che spinge Carnevali a non tuffarsi su Martinez, per cui la Juve non intende pagare i 10 milioni di euro richiesti dall'Aston Villa.
Nella short list va tenuto anche il nome di Marco Carnesecchi, classe 2000 e tesserato con l'Atalanta. Il nuovo ad della Vecchia Signora ha chiesto informazioni sull'ex Cremonese ma il principale ostacolo sono proprio gli orobici che non hanno necessità di incassare dopo gli addii di Palestra ed Ederson. Carnesecchi comunque, è valutato circa 40 milioni di euro dai Percassi.