LA DECISIONE

Juve-Uefa, multa da 20mln e settlement agreement dopo il mancato rispetto del FFP

Multa anche per la Fiorentina. Bologna e Napoli con costo squadra superiore al 70% ma compensata da surplus ricavi dei precedenti bilanci

30 Giu 2026 - 19:25
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© Uefa

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Multa da 20 milioni (6 più 14 con condizionale) e tre anni in regime di settlement agreement. E' questo il risultato dell'accordo che la Juventus ha concluso con la Uefa per non aver rispettato il Fair Play Finanziario. "La Prima Camera del CFCB - è scritto nella nota della Uefa - ha stabilito che il Newcastle United FC (Inghilterra), la Juventus FC (Italia), l'OGC Nice (Francia), il Santa Clara (Portogallo), l'FC Astana (Kazakistan) e l'FK Partizan (Serbia) non hanno rispettato la regola sui proventi calcistici (football earnings rule), valutata per la prima volta su base aggregata triennale nella stagione 2025/26. La valutazione del CFCB ha riguardato gli esercizi finanziari conclusi nel 2023, 2024 e 2025".

"Il Newcastle United FC e la Juventus FC hanno concluso un accordo transattivo con il CFCB della durata di tre anni - continua il comunicato -, in linea con il quadro normativo introdotto nella scorsa stagione. La durata dell'accordo dipende dalla capacità del club di conformarsi ai regolamenti sulla base delle proiezioni finanziarie presentate. Di conseguenza, ciascun club dovrà raggiungere l'obiettivo finale e ottenere la piena conformità alla regola sui proventi calcistici entro la fine del periodo di transazione, nella stagione 2028/29 (che comprende gli esercizi finanziari conclusi nel 2026, 2027 e 2028).

In particolare "i club hanno accettato i seguenti obblighi nell'ambito dell'accordo transattivo:

- pagare un'ammenda, il cui importo è determinato in base all'entità della violazione accertata;

- essere soggetti a una limitazione nella registrazione di nuovi calciatori nella Lista A per le competizioni UEFA per club. Tale misura può essere condizionata o incondizionata, a seconda della stagione coperta dal periodo dell'accordo e del rispetto, da parte del club, delle condizioni previste dall'accordo stesso;

- conseguire gli obiettivi intermedi fissati su base annuale ed essere soggetti all'applicazione di misure finanziarie e sportive condizionate qualora tali obiettivi non vengano raggiunti (vale a dire, da una restrizione più severa sulla registrazione di nuovi calciatori nella Lista A fino all'esclusione dalla successiva competizione UEFA per club per la quale il club dovesse qualificarsi)".

Oltre alla Juventus, tra le italiane la Fiorentina ha ricevuto una multa da 6 milioni di euro per aver superato il 70% nel rapporto del costo squadra. Anche Bologna e Napoli con costo squadra superiore al 70% ma compensata da surplus ricavi dei precedenti bilanci.

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