Juve-Uefa, multa da 20mln e settlement agreement dopo il mancato rispetto del FFP

Multa da 20 milioni (6 più 14 con condizionale) e tre anni in regime di settlement agreement. E' questo il risultato dell'accordo che la Juventus ha concluso con la Uefa per non aver rispettato il Fair Play Finanziario. "La Prima Camera del CFCB - è scritto nella nota della Uefa - ha stabilito che il Newcastle United FC (Inghilterra), la Juventus FC (Italia), l'OGC Nice (Francia), il Santa Clara (Portogallo), l'FC Astana (Kazakistan) e l'FK Partizan (Serbia) non hanno rispettato la regola sui proventi calcistici (football earnings rule), valutata per la prima volta su base aggregata triennale nella stagione 2025/26. La valutazione del CFCB ha riguardato gli esercizi finanziari conclusi nel 2023, 2024 e 2025".