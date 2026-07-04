Un Faraone in Arabia: El Shaarawy lascia l'Italia con uno stipendio "alla Tonali"

Stephan El Shaarawy lascia la Roma da svincolato e firma con l'Al Shabab in Arabia Saudita per 10 milioni a stagione

04 Lug 2026 - 08:09
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Stephan El Shaarawy © italyphotopress

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Stephan El Shaarawy, rimasto svincolato dalla Roma, si trasferirà in Arabia Saudita per firmare un contratto biennale da 10 milioni di euro a stagione con l'Al Shabab.

La ricca offerta del club mediorientale, che aveva già tentato il calciatore in passato, ha surclassato economicamente le proposte di Genoa e Venezia, garantendo all'esterno l'opportunità di chiudere la carriera nella Saudi Pro League al fianco di Yannick Carrasco e Giacomo Bonaventura.

Per l'attaccante si tratta della seconda esperienza dorata lontano dall'Europa dopo il triennio vissuto in Cina allo Shanghai Shenhua.

El Shaarawy e Ludovica Pagani, nozze da sogno

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