Un Faraone in Arabia: El Shaarawy lascia l'Italia con uno stipendio "alla Tonali"

Stephan El Shaarawy, rimasto svincolato dalla Roma, si trasferirà in Arabia Saudita per firmare un contratto biennale da 10 milioni di euro a stagione con l'Al Shabab.
La ricca offerta del club mediorientale, che aveva già tentato il calciatore in passato, ha surclassato economicamente le proposte di Genoa e Venezia, garantendo all'esterno l'opportunità di chiudere la carriera nella Saudi Pro League al fianco di Yannick Carrasco e Giacomo Bonaventura.
Per l'attaccante si tratta della seconda esperienza dorata lontano dall'Europa dopo il triennio vissuto in Cina allo Shanghai Shenhua.