Calciomercato Juventus, Bremer nel mirino del Bayern Monaco: cifre e strategia per la difesa

I migliori giocatori senza contratto: da Vlahovic a Dybala e Modric
© IPA | DUSAN VLAHOVIC, 25; JUVENTUS; VdM: 35MLN
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Il mercato della Juventus è partito con il riscatto di Boga, l'acquisto di Ekhator e quello, non ancora ufficiale ma praticamente fatto, di Muharemovic. Ma il recente ingresso del club nel settlement agreement costringe i bianconeri a pensare soprattutto alle uscite, il piano cessione partirebbe da tutti quei profili che hanno deluso la scorsa stagione come Openda (per il quale c'è stato recentemente un sondaggio del Lione ma solo come prestito), David o Koopmeiners ma il condizionale è d'obbligo poiché non si registrano offerte tali da far girare la testa.
E allora Giovanni Carnevali non può che ragionare su giocatori più appetibili sul mercato, a partire da Gleison Bremer. Il difensore brasiliano fino al 10 agosto può partire dietro pagamento della clausola da 58 milioni di euro ma qualche infortunio di troppo (l'anno scorso ha saltato 19 partite tra club e nazionale) e un rendimento non all'altezza confermato dalle panchine ai Mondiali 2026 fanno pensare che, nel caso, si dovrebbe procedere a trattativa.
Di qui l'interessamento del Bayern Monaco, per un affare che sarebbe impostato sui 40-42 milioni di euro. I bavaresi potrebbero far partire Kim, tra l'altro profilo gradito a Spalletti che l'aveva allenato al Napoli, e stanno monitorando il mercato dei difensori. Niente di concreto al momento, anche perché Bremer gradirebbe restare alla Juve e giocarsi le sue chance ma in caso di offerta importante club e giocatore - che lo scorso aprile aveva detto "ho 29 anni, mi resta sempre meno tempo per alzare trofei" - si metterebbero a un tavolo per parlarne.
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