Calciomercato Juventus, Bremer nel mirino del Bayern Monaco: cifre e strategia per la difesa

Di qui l'interessamento del Bayern Monaco, per un affare che sarebbe impostato sui 40-42 milioni di euro. I bavaresi potrebbero far partire Kim, tra l'altro profilo gradito a Spalletti che l'aveva allenato al Napoli, e stanno monitorando il mercato dei difensori. Niente di concreto al momento, anche perché Bremer gradirebbe restare alla Juve e giocarsi le sue chance ma in caso di offerta importante club e giocatore - che lo scorso aprile aveva detto "ho 29 anni, mi resta sempre meno tempo per alzare trofei" - si metterebbero a un tavolo per parlarne.