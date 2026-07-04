Allegri-Napoli, svelati data e luogo della presentazione: palcoscenico... reale

Massimiliano Allegri sarà presentato alla stampa martedì 14 luglio a Napoli, all'interno della prestigiosa cornice del Teatro San Carlo, location esclusiva individuata dal presidente Aurelio De Laurentiis per inaugurare il nuovo corso tecnico e celebrare l'imminente centenario del club. L'evento speciale si svolgerà a tre giorni esatti dalla partenza della squadra per il ritiro estivo in Trentino a Dimaro-Folgarida, archiviando definitivamente l'idea iniziale di svolgere la conferenza direttamente in quota e confermando la predilezione della presidenza azzurra per i luoghi d'arte dall'altissimo valore simbolico.