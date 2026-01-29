MANOVRE BIANCONERE

Juventus-Kolo Muani, il sorteggio Champions potrebbe essere decisivo

Se i bianconeri dovessero essere accoppiati al Tottenham (dell'attaccante francese) negli ottavi, l'operazione potrebbe complicarsi

di Alberto Gasparri
29 Gen 2026 - 09:20
Domani potrebbe essere la giornata decisiva per il ritorno di Randal Kolo Muani alla Juventus. Perché venerdì è il giorno del sorteggio della fase a scontri diretti della Champions League e dall'urna potrebbe uscire un accoppiamento che agli ottavi metterebbe di fronte i bianconeri e il Tottenham, attuale squadra dell'attaccante francese. Un'eventualità che rischia di complicare i pani di Comolli, visto che il club londinese potrebbe chiudere alla cessione di un "suo" giocatore a una squadra prossima avversaria in Europa.

In attesa di capire cosa succederà tra poche ore, la dirigenza della Signora sta continuando a lavorare a un'operazione che in estate è saltata dopo settimane di trattative e che invece potrebbe concretizzarsi ora. Viste le prestazioni di Openda, culminate con il mezzo disastro di Monaco, Spalletti ha la necessità di avere un rinforzo in avanti, anche considerato che, quando tornerà dall'infortunio, Vlahovic avrà bisogno comunque di diverso tempo per tornare in forma.

L'aspetto positivo è che Kolo Muani, in gol contro l'Eintracht Francoforte, ha aperto al ritorno al Torino, dove si era ambientato bene, sia in campo, sia fuori. La complicazione, invece, deriva dal fatto che bisognerà trovare l'accordo non solo con gli Spurs, ma anche con il Psg proprietario del cartellino. E non sarà facile, anche perché ad agosto i parigini non avevano nascosto la loro irritazione nei confronti della Juve per non aver concluso l'affare. Comolli punterà sul prestito oneroso come esattamente un anno fa, ma l'impressione è che ci vorrà più di un diritto di riscatto per riportare il nazionale transalpino alla Continassa.

