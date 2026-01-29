Juventus-Kolo Muani, il sorteggio Champions potrebbe essere decisivo

L'aspetto positivo è che Kolo Muani, in gol contro l'Eintracht Francoforte, ha aperto al ritorno al Torino, dove si era ambientato bene, sia in campo, sia fuori. La complicazione, invece, deriva dal fatto che bisognerà trovare l'accordo non solo con gli Spurs, ma anche con il Psg proprietario del cartellino. E non sarà facile, anche perché ad agosto i parigini non avevano nascosto la loro irritazione nei confronti della Juve per non aver concluso l'affare. Comolli punterà sul prestito oneroso come esattamente un anno fa, ma l'impressione è che ci vorrà più di un diritto di riscatto per riportare il nazionale transalpino alla Continassa.