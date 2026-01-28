La Juve non molla la pista Kolo Muani: Spalletti lo vuole e Comolli insiste

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juve sta approfittando delle difficoltà del giocatore a imporsi al Tottenham. C'è stato un primo contatto domenica tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore, in cui è emersa la voglia di Kolo Muani di tornare dove si è trovato bene e ha lasciato un buon ricordo, condito da 10 gol nei 6 mesi a Torino. Ora la Juve riprenderà il dialogo con il Psg, proprietario del cartellino, dopo aver iniziato quello con il Tottenham, che ha confermato l'intenzione di poter interrompere il prestito in modo da consentire all'attaccante di trasferirsi altrove. La volontà del giocatore ha convinto gli Spurs ad avallare questa prospettiva. L'idea di Comolli è questa: un prestito e non un acquisto a titolo definitivo. Si accetta l'idea che possa essere oneroso ma non può andare oltre i 5 milioni. Sul riscatto si rischia di nuovo di scontrarsi con il Psg, che ha sempre le stesse richieste della scorsa estate: tra tutto, compresa l'acquisizione a titolo definitivo, una cifra intorno ai 60 milioni. Se i francesi cambieranno le carte in tavola si potrà iniziare a intavolare una seria trattativa. Anche se il tempo stringe.