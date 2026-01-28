MANOVRE BIANCONERE

La Juve non molla la pista Kolo Muani: Spalletti lo vuole e Comolli insiste

Bianconeri sempre alla ricerca di una punta: il ritorno del francese è la trattativa più calda

di Andrea Cocchi
28 Gen 2026 - 09:11
videovideo

Tanti nomi ma, stringi stringi, un solo vero obiettivo per l'attacco della Juve: il ritorno a Torino di Kolo Muani. A Spalletti piace e Comolli ha dato una brusca accelerata alla trattativa per l'attaccante francese. Si sa che l'allenatore bianconero vuole una punta, anche se David sta finalmente inserendosi nelle logiche spallettiane. Con Vlahovic e Milik fuori uso e un Openda che non convince, un attaccante di peso diventa un obbligo se si vuole finire la stagione a un certo livello. Kolo Muani ha le caratteristiche giuste per alternarsi con David al centro de reparto offensivo o per affiancarlo in caso di assalto a squadre particolarmente chiuse, magari a partita in corso. Il francese già conosce l'ambiente e ha le qualità per inserirsi in un contesto che sta poco a poco affinando certi principi. Sa proteggere la palla e far salire i compagni, può reggere gli uno contro uno a campo aperto e si fa sentire in area di rigore, soprattutto sui palloni alti.

Leggi anche

Kolo Muani, che spavento: incidente stradale a Londra e auto distrutta. "Lui e Odobert stanno bene"

Secondo quanto riferisce Tuttosport, la Juve sta approfittando delle difficoltà del giocatore a imporsi al Tottenham. C'è stato un primo contatto domenica tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore, in cui è emersa la voglia di Kolo Muani di tornare dove si è trovato bene e ha lasciato un buon ricordo, condito da 10 gol nei 6 mesi a Torino. Ora la Juve riprenderà il dialogo con il Psg, proprietario del cartellino, dopo aver iniziato quello con il Tottenham, che ha confermato l'intenzione di poter interrompere il prestito in modo da consentire all'attaccante di trasferirsi altrove. La volontà del giocatore ha convinto gli Spurs ad avallare questa prospettiva. L'idea di Comolli è questa: un prestito e non un acquisto a titolo definitivo. Si accetta l'idea che possa essere oneroso ma non può andare oltre i 5 milioni. Sul riscatto si rischia di nuovo di scontrarsi con il Psg, che ha sempre le stesse richieste della scorsa estate: tra tutto, compresa l'acquisizione a titolo definitivo, una cifra intorno ai 60 milioni. Se i francesi cambieranno le carte in tavola si potrà iniziare a intavolare una seria trattativa. Anche se il tempo stringe. 

juve
kolo muani
spalletti

Ultimi video

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:17
Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

Raimondi: "En-Nesyri, la Juve ha perso la pazienza, ma vuole una punta"

00:28
Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

00:34
Calciomercato live

Calciomercato live

00:45
Calciomercato live

Calciomercato: le ultimissime di giornata

01:13
Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

00:26
Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

Accomando: "Romagnoli va in Qatar, ma c'è un patto con Sarri e i tifosi della Lazio"

01:37
Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

Accomando: "Milan-Maignan, rinnovo vicino. Roma in pressing su Zirkzee"

01:27
Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

Accomando: "Fatta per Giovane al Napoli. La Juve aspetta En-Nesyri"

01:10
Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

I più visti di Juventus

En-Nesyri mette in standby la Juve, i tifosi contro la società: "Facciamo ridere"

Juve, dopo il rifiuto di En-Nesyri, può tornare in corsa Mateta. Proposto Beto, ma...

3) Manchester United, 215 milioni di euro (nella foto Zirkzee)

I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve

Juve, Ottolini ha convinto il Fenerbahce ma non En-Nesyri: l'attaccante pensa al Siviglia e prende tempo

Luciano Spalletti e Kenan Yildiz

La Juve del futuro è di Yildiz e Spalletti: doppietta di rinnovi in arrivo

Juve, Napoli e Inter

Il mercato di Juve, Napoli e Inter

Mercato ora per ora
Vedi tutti
23:35
Nico Paz: "Resto al Como? Non so". E Morata: "Se resta gioco gratis"
21:59
Genoa, rinforzo a centrocampo per De Rossi: è fatta per Amorim
20:33
Nuova avventura per Cragno: il portiere riparte dal Sudtirol
20:21
Pjanic annuncia l'addio al calcio: "Il campo è stato il mio pianoforte"
19:32
Tammy Abraham torna all'Aston Villa: è ufficiale