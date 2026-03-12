manovre bianconere

Juve, tentazione Lewandowski: sondaggio per il polacco a parametro zero

La Juventus punta Robert Lewandowski per l'attacco 2026/27. Sondaggio con l'entourage del polacco in uscita dal Barcellona

12 Mar 2026 - 08:38
videovideo

La Juventus 2026/27 si prepara alle grandi manovre, soprattutto in attacco. Con David e Openda sin qui bocciati e il contratto di Vlahovic ancora da rinnovare, è praticamente scontato che Comolli, Modesto e Chiellini porteranno a Torino un grande numero nove sul quale basare il reparto offensivo della prossima stagione.

Che l'esigenza sia quella di avere giocatori pronti lo dimostra l'ultima, clamorosa, voce: la Juve ha fatto un sondaggio con l'entourage di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, 14 gol in 34 partite stagionali col Barcellona, andrà in scadenza a fine giugno e tutto porta a pensare che non rinnoverà, i blaugrana nel contratto hanno una clausola unilaterale (comunque rifiutabile da Lewandowski per via di un gentlement agreement tra le parti) per un prolungamento di un anno che però non sembrano voler attivare.

Un profilo del genere, anche se ad agosto compirà 38 anni, a parametro zero fa gola a diverse squadre, non a caso nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan. Da quel che trapela da persone vicine a Lewa, una decisione sul futuro non è ancora stata presa: l'unica "quasi certezza" è, come dicevamo, il mancato rinnovo col Barça. Attenzione alla possibilità Mls, che gli garantirebbe un ingaggio superiore (oggi guadagna 10 milioni di euro più bonus) alle offerte europee e una scelta di vita "alla Messi" per chiudere la carriera in un campionato meno stressante.

Elodie e Diletta Leotta alla presentazione della nuova maglia della Juve

1 di 80
© instagram
© instagram
© instagram

© instagram

© instagram

calciomercato juve
robert lewandowski

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Juventus

Spalletti ha in testa la squadra per la prossima stagione, tra intoccabili, partenti e nuovi colpi

Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo

Boga sugli scudi: può tenersi la Juve. Nico Gonzalez segna ma il riscatto è in bilico

 Thiago Motta

Il Tottenham bussa alla porta di Thiago Motta: quanto può risparmiare la Juve

La Juve guarda al futuro e pensa al ritorno di Kayode: la richiesta del Brentford

Victor Osimhen - Süper Lig – 75 milioni

Osimhen e la Juve, il presidente del Gala svela: "Non esiste una clausola di rescissione"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
10:10
Portiere Inter, sogno Alisson: i dettagli del piano e l'ostacolo ingaggio
09:52
Blitz Juventus per Senesi: offerta presentata ma nodo ingaggio
08:43
Bastoni bandiera Inter: no ai top club, verso il rinnovo fino al 2030
11:21
Tottenham, Tudor già a rischio esonero: Pochettino era a Madrid
19:08
Il Napoli su Tiago Gabriel, arriva la conferma del Lecce: "Non posso smentire"