Juve, tentazione Lewandowski: sondaggio per il polacco a parametro zero
La Juventus punta Robert Lewandowski per l'attacco 2026/27. Sondaggio con l'entourage del polacco in uscita dal Barcellona
La Juventus 2026/27 si prepara alle grandi manovre, soprattutto in attacco. Con David e Openda sin qui bocciati e il contratto di Vlahovic ancora da rinnovare, è praticamente scontato che Comolli, Modesto e Chiellini porteranno a Torino un grande numero nove sul quale basare il reparto offensivo della prossima stagione.
Che l'esigenza sia quella di avere giocatori pronti lo dimostra l'ultima, clamorosa, voce: la Juve ha fatto un sondaggio con l'entourage di Robert Lewandowski. L'attaccante polacco, 14 gol in 34 partite stagionali col Barcellona, andrà in scadenza a fine giugno e tutto porta a pensare che non rinnoverà, i blaugrana nel contratto hanno una clausola unilaterale (comunque rifiutabile da Lewandowski per via di un gentlement agreement tra le parti) per un prolungamento di un anno che però non sembrano voler attivare.
Un profilo del genere, anche se ad agosto compirà 38 anni, a parametro zero fa gola a diverse squadre, non a caso nei mesi scorsi era stato accostato anche al Milan. Da quel che trapela da persone vicine a Lewa, una decisione sul futuro non è ancora stata presa: l'unica "quasi certezza" è, come dicevamo, il mancato rinnovo col Barça. Attenzione alla possibilità Mls, che gli garantirebbe un ingaggio superiore (oggi guadagna 10 milioni di euro più bonus) alle offerte europee e una scelta di vita "alla Messi" per chiudere la carriera in un campionato meno stressante.