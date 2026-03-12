Juve, tentazione Lewandowski: sondaggio per il polacco a parametro zero

La Juventus 2026/27 si prepara alle grandi manovre, soprattutto in attacco. Con David e Openda sin qui bocciati e il contratto di Vlahovic ancora da rinnovare, è praticamente scontato che Comolli, Modesto e Chiellini porteranno a Torino un grande numero nove sul quale basare il reparto offensivo della prossima stagione.