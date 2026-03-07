Tudor rischia l'esonero: il Tottenham pensa a Thiago Motta (e la Juve esulta)

I giornali: sabato 7 marzo 2026
© sportmediaset
© sportmediaset
Igor Tudor verso l'esonero al Tottenham: tra i possibili sostituti spunta Thiago Motta. Ecco quanto risparmierebbe la Juventus
Tre sconfitte, tra l'altro tutti derby (Arsenal, Fulham e Crystal Palace), in tre partite per Igor Tudor che rischia la panchina del Tottenham, ora distante un solo punto dalla zona retrocessione. Sebbene un esonero non sembri questione di ore, in Inghilterra iniziano già a circolare i nomi del possibile sostituto dell'allenatore croato e, nella lista, curiosamente c'è un incrocio che profuma di... bianconero.
Se Tudor aveva preso il posto di Thiago Motta alla Juventus, in questo caso è l'allenatore italo-brasiliano che potrebbe sostituire il croato. I papabili sono cinque ma Thiago Motta non è tra le prime scelte degli Spurs che piuttosto preferirebbero un profilo che conosce meglio la Premier League come Dyche, Mason e Robbie Keane. Infine da aggiungere anche Roberto De Zerbi, libero dopo la fine dell'esperienza col Marsiglia
Nel caso di esonero di Tudor e di arrivo di Thiago Motta al Tottenham, anche il club bianconero esulterebbe. L'italo-brasiliano, infatti, è ancora sotto contratto fino al 30 giugno 2027 con uno stipendio lordo di 5,5 milioni di euro a cui vanno aggiunti 2,5 milioni lordi dello staff tecnico. In totale la Juve dunque risparmierebbe circa 11 milioni di euro lordi nel caso in cui allenatore e staff decidessero di liberarsi dal contratto coi bianconeri per intraprendere l'avventura in Premier League.
© sportmediaset
© sportmediaset