Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo

Un ritorno pesante in una settimana che si preannuncia importante per il futuro dell'ex Fiorentina, attualmente in scadenza il prossimo giugno. Il suo agente, Darko Ristic, è a Torino da giorni ed è stato avvistato venerdì allo Stadium. In settimana fa sapere La Stampa, il noto agente incontrerà lo stesso Vlahovic e successivamente la dirigenza bianconera per imbastire la trattativa per il rinnovo. D'altronde non c'è grande scelta: la pista Milan si è raffreddata e dall'estero non sono arrivate chiamate da club di alto livello.