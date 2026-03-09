Spalletti riabbraccia Vlahovic e la Juventus tratta per il rinnovo del serbo: le cifre in ballo

La top 10 dei calciatori dal valore più alto: Vini cala, Yamal imprendibile
© sportmediaset
© sportmediaset
L'ex Fiorentina rientrerà con l'Udinese dopo il lungo stop. Intanto il suo agente è a Torino
La Juventus ha il disperato bisogno di una punta: Spalletti lo ha fatto intuire chiaramente dopo il successo sul Pisa. Per i gol ma anche per far rendere meglio Yildiz, la vera stella della Vecchia Signora. A gennaio il tecnico toscano non è stato accontentato sul mercato, ma adesso potrà riabbracciare Dusan Vlahovic che è tornato a lavorare in gruppo dopo oltre tre mesi di stop. Il serbo infatti rientrerà tra i convocati per la sfida di sabato con l'Udinese in programma alle ore 20,45.
Un ritorno pesante in una settimana che si preannuncia importante per il futuro dell'ex Fiorentina, attualmente in scadenza il prossimo giugno. Il suo agente, Darko Ristic, è a Torino da giorni ed è stato avvistato venerdì allo Stadium. In settimana fa sapere La Stampa, il noto agente incontrerà lo stesso Vlahovic e successivamente la dirigenza bianconera per imbastire la trattativa per il rinnovo. D'altronde non c'è grande scelta: la pista Milan si è raffreddata e dall'estero non sono arrivate chiamate da club di alto livello.
La Juventus dovrebbe offrire all'attaccante un nuovo contratto da 6 milioni di euro più premio alla firma. Una cifra nettamente inferiore rispetto ai 12 attuali ma in linea con il nuovo stipendio di Yildiz che si aggira intorno a quota 7 milioni di euro. Se per Vlahovic bisogna trattare, diversa è la situazione sul fronte Spalletti che in settimana dovrebbe mettere la firma sul prolungamento.
© sportmediaset
© sportmediaset