Cesena: il dg annuncia "Esonerato il tecnico Mignani, domani il nuovo allenatore"

14 Mar 2026 - 18:47

"La società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Michele Mignani". Ad annunciarlo il dg del Cesena Corrado Di Taranto dopo il pareggio contro il Frosinone. "Lo ringraziamo per quanto fatto e anche per l’ottima prestazione di oggi - ha aggiunto in conferenza stampa - Domani comunicheremo il nome del nuovo allenatore". Attualmente il Cesena è ottavo in classifica quindi in zona playoff con tre punti di vantaggio sul Sudtirol che ha una gara in meno.

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