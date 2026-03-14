Cesena: il dg annuncia "Esonerato il tecnico Mignani, domani il nuovo allenatore"
"La società ha deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Michele Mignani". Ad annunciarlo il dg del Cesena Corrado Di Taranto dopo il pareggio contro il Frosinone. "Lo ringraziamo per quanto fatto e anche per l’ottima prestazione di oggi - ha aggiunto in conferenza stampa - Domani comunicheremo il nome del nuovo allenatore". Attualmente il Cesena è ottavo in classifica quindi in zona playoff con tre punti di vantaggio sul Sudtirol che ha una gara in meno.