Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber

Il contratto in scadenza a giugno 2026 però è rimasto uno spettro all'orizzonte. Negli scorsi mesi l'ex Fiorentina è stato accostato a tantissimi club, potenzialmente interessati a ingaggiarlo a parametro zero: dal Bayern Monaco al Barcellona. Poi però è arrivato l'infortunio dello scorso 4 dicembre che ha cambiato ogni prospettiva per Dusan e per le squadre interessate. Il lungo stop ha spento un po' il mercato intorno a Vlahovic e spalancando le possibilità di un rinnovo con la Juve (che, va detto, è sempre stata la priorità del ragazzo) crescevano di giorno in giorno. Oggi i vertici bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 7 milioni all'anno per proseguire insieme. E non è detto che l'accordo possa essere a lunga scadenza: non è da escludere che Dusan e la Juve possano prolungare il matrimonio per uno/due anni per dare la possibilità al serbo di tornare a volare e, magari, ottenere qualcosa dalla sua futura vendita.