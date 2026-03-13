Dopo Spalletti tocca a Vlahovic: la Juve vicina al rinnovo del suo bomber
Il serbo torna tra i convocati dopo 4 mesi di assenza e va veloce verso il rinnovo con i bianconeri: uno scenario difficile da immaginare fino a qualche mese fa
Alzi la mano chi ci ha sempre creduto: Dusan Vlahovic sia avvicina a grandi passi al rinnovo con la Juventus. Una notizia che ha del clamoroso pensando soltanto alla situazione di qualche mese fa, quando il centravanti serbo sembrava un corpo estraneo al mondo Juve: in difficoltà in campo con l'arrivo di due compagni di reparto ingombranti, almeno sulla carta, come Johnathan David e Lois Openda, ma anche con la società e i tifosi. A finire sotto processo quel contratto da 12 milioni all'anno che l'ex Fiorentina, nell'ultima stagione, aveva percepito ma non aveva dimostrato di valere.
E proprio quella cifra monstre sembrava l'ostacolo più grande verso un possibile riconciliamento. Vlahovic infatti dallo scorso settembre, a livello di prestazioni, è stato il miglior attaccante della Juventus. L'arrivo di David e Openda, e il loro relativo flop, ha tolto un po' di pressione dalle spalle di Dusan, aiutandolo a ritrovare serenità e gol. E così che settimana dopo settimana il rapporto tra Vlahovic e la Juve si è ricostruito.
Il contratto in scadenza a giugno 2026 però è rimasto uno spettro all'orizzonte. Negli scorsi mesi l'ex Fiorentina è stato accostato a tantissimi club, potenzialmente interessati a ingaggiarlo a parametro zero: dal Bayern Monaco al Barcellona. Poi però è arrivato l'infortunio dello scorso 4 dicembre che ha cambiato ogni prospettiva per Dusan e per le squadre interessate. Il lungo stop ha spento un po' il mercato intorno a Vlahovic e spalancando le possibilità di un rinnovo con la Juve (che, va detto, è sempre stata la priorità del ragazzo) crescevano di giorno in giorno. Oggi i vertici bianconeri sarebbero pronti a mettere sul piatto 7 milioni all'anno per proseguire insieme. E non è detto che l'accordo possa essere a lunga scadenza: non è da escludere che Dusan e la Juve possano prolungare il matrimonio per uno/due anni per dare la possibilità al serbo di tornare a volare e, magari, ottenere qualcosa dalla sua futura vendita.
Dopo 4 mesi ai box, Dusan oggi è pronto a tornare in campo: questa settimana è finalmente tornato a lavorare con i compagni e Luciano Spalletti lo convocherà per la sfida contro l'Udinese. Il tecnico da Certaldo non ha dubbi su quale, secondo lui, debba essere il centravanti da cui ripartire nella prossima stagione: Dusan e Luciano, insieme per far tornare la Juve grande.