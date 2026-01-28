Juventus, Chiellini: "Kolo Muani? È del Tottenham, impossibile fare percentuali"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato a Sky Sport poco prima del calcio d'inizio della sfida con il Monaco. Interrogato sull'eventuale ritorno di Kolo Muani, Chiellini ha risposto così: "Il Tottenham gioca stasera come noi, non è il caso di parlarne. Stiamo cercando di trovare dei profili per migliorare la squadra. Kolo ha fatto bene l'anno scorso, ma non è della Juventus. Vorremmo poter migliorare la squadra e dare qualche arma in più al mister. Non riesco a fare percentuali o altro".