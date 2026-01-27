Kolo Muani, che spavento: incidente stradale a Londra e auto distrutta. "Lui e Odobert stanno bene"

Grande paura per l'attaccante del Tottenham (in prestito dal Psg) Kolo Muani, tornato nel mirino della Juve. Il francese è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Londra insieme al compagno di squadra Wilson Odobert. Le prime ricostruzioni confermano che i due giocatori sono usciti illesi dall’auto, nonostante i danni al veicolo e il grande spavento. Secondo fonti vicine al club sono stati sottoposti a controlli medici di routine, risultati rassicuranti. "Kolo Muani e Wilson Odobert stanno entrambi bene. Purtroppo sono rimasti coinvolti in un piccolo incidente. Tutti gli altri coinvolti stanno bene. È stato uno pneumatico che è esploso. Ripartiranno un po' più tardi stasera", ha confermato poi il tecnico degli Spurs Thomas Frank alla vigilia della trasferta di Champions League in casa dell'Eintracht Francoforte.