Sarri: "Con la Lazio contratto lungo, i tifosi decisivi per il mio futuro"

"Siamo contenti del ritorno dei tifosi, di giocare davanti alla nostra gente e in uno stadio finalmente pieno. Li ringraziamo e speriamo di farlo anche sul campo in una partita difficilissima. Hanno avuto un grande peso sulle mie scelte passate, lo avranno anche su quelle future. Questo è un ambiente che mi piace, i tifosi mi piacciono e avranno un peso su tutte le decisioni. Io solitamente non vado sotto la Curva ma per rispetto dei miei giocatori, sono loro che devono avere il palco. Domani penso che andrò".