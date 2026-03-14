Sarri: "Con la Lazio contratto lungo, i tifosi decisivi per il mio futuro"

14 Mar 2026 - 15:02

"Siamo contenti del ritorno dei tifosi, di giocare davanti alla nostra gente e in uno stadio finalmente pieno. Li ringraziamo e speriamo di farlo anche sul campo in una partita difficilissima. Hanno avuto un grande peso sulle mie scelte passate, lo avranno anche su quelle future. Questo è un ambiente che mi piace, i tifosi mi piacciono e avranno un peso su tutte le decisioni. Io solitamente non vado sotto la Curva ma per rispetto dei miei giocatori, sono loro che devono avere il palco. Domani penso che andrò".

Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro il Milan, sul ritorno dei tifosi allo stadio. Parlando ancora del proprio futuro, Sarri ammette che "c'è un contratto in essere lungo più di due anni, la situazione è questa. Poi se la società non è contenta o io non sono contento ne parleremo. E' chiaro che ci si prospetta nuovamente un anno zero, ci sono tanti giocatori in scadenza, vediamo come vuole ripartire la società ma io sono alla Lazio e da tanti punti di vista ci sto anche benissimo".

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