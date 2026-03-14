Conte: "A Napoli sto bene e ho voglia di continuare ma giusto fare delle valutazioni"

"Quando sono arrivato a Napoli ho firmato per tre anni, è inevitabile che ogni anno ci sediamo col presidente in maniera serena per fare valutazioni, discutendo e capire dove vogliamo andare. Lo faremo anche quest'anno a fine campionato in maniera serena". Prima della gara casalinga contro il Lecce, il tecnico del Napoli Antonio Conte ha parlato del suo futuro. "A Napoli sto bene, mi trovo bene, ma è giusto fare delle valutazioni e vedere se il progetto è giusto portarlo avanti e continuare su questa strada - ha proseguito a Dazn - Da parte mia c'è massima disponibilità e voglia per cercare di continuare questo percorso".