Tare sul futuro di Modric: "Giocare in questa squadra gli piace tanto: ama il Milan"

Igli Tare ha parlato a pochi minuti dalla sfida tra Lazio e Milan. Il ds rossonero ha parlato di diversi temi, dalla lotta scudetto al mercato. L'ex dirigente laziale parte dalle voci riguardo a un interessamento del Diavolo per Moise Kean: "Se è lui il futuro centravanti del Milan? Inutile parlarne adesso. Per noi stasera è fondamentale vincere. Vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria nel derby. Poi tra qualche mese ci sarà anche la possibilità di parlare di mercato. Corsa scudetto riaperta con una vittoria? No, noi dobbiamo pensare partita dopo partita".