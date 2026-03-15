Tare sul futuro di Modric: "Giocare in questa squadra gli piace tanto: ama il Milan"

15 Mar 2026 - 20:31
© IPA

© IPA

Igli Tare ha parlato a pochi minuti dalla sfida tra Lazio e Milan. Il ds rossonero ha parlato di diversi temi, dalla lotta scudetto al mercato. L'ex dirigente laziale parte dalle voci riguardo a un interessamento del Diavolo per Moise Kean: "Se è lui il futuro centravanti del Milan? Inutile parlarne adesso. Per noi stasera è fondamentale vincere. Vuol dire tanto per la classifica e per dare continuità alla vittoria nel derby. Poi tra qualche mese ci sarà anche la possibilità di parlare di mercato. Corsa scudetto riaperta con una vittoria? No, noi dobbiamo pensare partita dopo partita"

Poi il dirigente albanese parla del futuro di Luka Modric, in scadenza a fine stagione ma con un'opzione per prolungare di un altro anno: "Modric? Una cosa è certa: Luka ama tanto il Milan e noi amiamo tanto lui. Penso che sarà una decisione facile per lui. Il contratto volendo c'è perché abbiamo un anno di opzione. Deve decidere lui con grande serenità. So bene però che a lui piace giocare in questa squadra". 

videovideo
milan
tare
luka modric
moise kean
mercato milan
lotta scudetto

Ultimi video

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:50
Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

01:59
Ottolini: il mercato Juve

Ottolini: il mercato Juve

02:00
SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Juve, parla Ottolini: "Spalletti e McKennie? Rinnovi in lista"

25:39
Si è chiuso il mercato

Si è chiuso il mercato: è mancato il colpo grosso

02:09
Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: i top & flop

02:12
Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

01:49
Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

01:47
FINTO LIVE MN OK NAPOLI/ROMA/LAZIO (MICELI) 2/2 SRV

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

02:05
FINTO LIVE MN OK MERCATO MATETA (MICELI) 2/2 SRV

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

20:21
Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

08:15
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

02:50
DICH RUGANI FIORENTINA 02-02 DICH

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

09:08
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

08:18
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

07:54
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

I più visti di Mercato

Alisson, ritorno in Italia 8 anni dopo? Il piano di Juve e Inter per tentarlo in estate

Cristian Chivu (Inter)

Scudetto decisivo per il rinnovo di Chivu? La decisione dell'Inter e le chance di rinnovo

Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Neymar - 222 mln dal Barça al Psg

Chi sono i 15 calciatori più pagati di sempre? Witrz la new entry, in top10 anche un ex Juve

Pellegrino uomo mercato

Pellegrino uomo mercato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
20:31
Tare sul futuro di Modric: "Giocare in questa squadra gli piace tanto: ama il Milan"
19:29
Cesena, il dg annuncia: "Esonerato Mignani, domani il nuovo allenatore". In pole c'è Ashley Cole
17:46
Conte: "A Napoli sto bene e ho voglia di continuare ma giusto fare delle valutazioni"
Maurizio Sarri
16:36
Lazio, Sarri: "Cosa invidio ad Allegri? Il fatturato del Milan..."
15:02
Sarri: "Con la Lazio contratto lungo, i tifosi decisivi per il mio futuro"