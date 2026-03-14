Lazio, Sarri: "Cosa invidio ad Allegri? Il fatturato del Milan..."

Maurizio Sarri è pronto a riaccoglierli e lancia un messaggio importante nei loro confronti, con sguardo al futuro: "I laziali hanno avuto grande peso anche nelle mie scelte passate, non solo in quelle future. Questo ambiente mi piace, ho sintonia con la gente. Solitamente non vado sotto la curva per rispetto dei miei giocatori, il palco devono averlo loro. Penso che domani andrò. Sono contento di rivederli allo stadio, speriamo di ringraziarli anche sul campo".