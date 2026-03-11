Juve, Spalletti ha in testa la squadra per la prossima stagione, tra intoccabili, partenti e nuovi colpi

Tra i sacrificabili spiccano i nomi di Perin, Gatti, Adzic, Miretti e Koopmeiners. Tra i bocciati ci sono Di Gregorio, Holm, Cabal, Kostic, Zhegrova, Openda, David e Milik. Più difficile fare la lista della spesa. Di certo ci sarà la caccia a un portiere e i nomi caldi restano quelli di Alisson, Carnesecchi e Vicario, a un difensore di livello come Senesi, centrale del Bournemouth e della nazionale argentina, a un esterno, capace di giocare anche in mezzo al reparto arretrato come Celik, a centrocampisti d'esperienza come Kessie e Goretzka, al re dei parametri zero Bernardo Silva, sognato da mezza Europa, a un esterno offensivo, con il possibile ritorno di Nico Gonzalez, e a una punta centrale che potrebbe essere un altro ex come Kolo Muani. Spalletti non può sbizzarrirsi più di tanto, si punterà soprattutto a chi è in scadenza ma ci si augura di ottenere un bel gruzzolo dal tesoretto dei partenti.