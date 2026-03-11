Juve, Spalletti ha in testa la squadra per la prossima stagione, tra intoccabili, partenti e nuovi colpi
L'allenatore bianconero ha individuato le mosse per rilanciare le ambizioni tricolori
Se non è una rivoluzione poco ci manca. Spalletti ha già in testa un'idea meravigliosa: la Juve della prossima stagione, quella che deve rilanciare le ambizioni bianconere anche per traguardi importanti. Certo, ci sarà da centrare il posto in Champions già in una manciata di mesi ma, in ogni caso, Lucianone sa da chi ripartire, chi si potrebbe sacrificare, chi lasciare andare e chi fare arrivare. La Stampa fa due campetti con le formazioni di chi resterà sicuramente, chi è in dubbio e chi è destinato a partire. Tra i primi ci sono Kalulu, Kelly, Bremer, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Conceiçao, McKennie, Yildiz, Boga e Vlahovic.
Tra i sacrificabili spiccano i nomi di Perin, Gatti, Adzic, Miretti e Koopmeiners. Tra i bocciati ci sono Di Gregorio, Holm, Cabal, Kostic, Zhegrova, Openda, David e Milik. Più difficile fare la lista della spesa. Di certo ci sarà la caccia a un portiere e i nomi caldi restano quelli di Alisson, Carnesecchi e Vicario, a un difensore di livello come Senesi, centrale del Bournemouth e della nazionale argentina, a un esterno, capace di giocare anche in mezzo al reparto arretrato come Celik, a centrocampisti d'esperienza come Kessie e Goretzka, al re dei parametri zero Bernardo Silva, sognato da mezza Europa, a un esterno offensivo, con il possibile ritorno di Nico Gonzalez, e a una punta centrale che potrebbe essere un altro ex come Kolo Muani. Spalletti non può sbizzarrirsi più di tanto, si punterà soprattutto a chi è in scadenza ma ci si augura di ottenere un bel gruzzolo dal tesoretto dei partenti.