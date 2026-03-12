Chi è Fran Cervelli, l'uomo dietro l'impresa dell'Italbaseball: dalle origini pugliesi alla fede juventina

Italia leggendaria al World Baseball Classic: Messico travolto e quarti conquistati
Il profilo del ct azzurro: dalle radici italiane alla passione per il bianconero, mai nascosta, suggellata dall'incontro nel 2010 con Del Piero
L’architetto dell'impresa dell'Italbaseball contro Messico e Usa è un grande tifoso della Juventus: si chiama Francisco Cervelli ed è il ct che sta riscrivendo la storia di questo sport in sala azzurra. E il sogno non è ancora finito: l'Italia è ai quarti del World Baseball Classic e non vuole smettere di sognare.
Francisco Cervelli è uno di quei personaggi che il baseball non produce in serie. Nasce a Valencia, da madre venezuelana e padre di Bitonto, paese che aveva lasciato da ragazzo. Ed è forse da qui che nasce la sua passione per il bianconero. Quasi una fede che il ct degli azzurri non nasconde in alcun modo, tanto da rispondere così in conferenza stampa a chi gli chiede: "C'è una squadra che supporti in Serie A? La Roma, la Juve, il Milan, l'Inter..." Cervelli non ha tentennato: "La Juventus per tutta la vita. Sarò un tifoso della Juve fino alla morte". E la risposta non è stata di sicuro di comodo. Andando a scandagliare i profili social di Cervelli si trovano diversi "attestati d'amore" nei confronti del bianconero: dai selfie in maglia Juve fino a una foto con Del Piero risalente a una visita all'Allianz Stadium nel 2010.
Muove i primi passi nelle leghe minori dei New York Yankees, che lo ingaggiano nel 2003 dal Venezuela. Dopo diversi anni tra Rookie League e Triple-A, debutta in Major League Baseball nel 2008 allo Yankee Stadium. Con la franchigia newyorchese rimane fino al 2014 e fa parte del roster che conquista le World Series 2009. Nel 2015 passa ai Pittsburgh Pirates, dove trova maggiore continuità e gioca alcune delle sue stagioni migliori come ricevitore titolare. Gli ultimi anni della carriera li divide tra Atlanta Braves e Miami Marlins; nel 2020, dopo diversi problemi fisici e varie commozioni cerebrali, annuncia il ritiro dal baseball professionistico. Oggi non indossa più la maschera del catcher: dal 2025 guida l’Italia dal dugout, per noi più comunemente la panchina, con l’idea romantica che anche un paese senza tradizione possa imparare a sognare in nove inning.
