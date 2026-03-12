Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio
Dialogo positivo, nelle prossime settimane la scelta: prolungamento annuale con opzione o direttamente biennale, cambierebbe anche lo stipendio
Luciano Spalletti e la Juventus sono pronti a restare ancora insieme, almeno anche per la stagione 2026/27. Il rinnovo dell'allenatore bianconero non è in dubbio: la corsa al quarto posto e la qualificazione alla prossima Champions League sposteranno tanto, anche almeno 70 milioni di premi garantiti, ma non tutto.
Da novembre a oggi, Spalletti si è dimostrato guida esperta e affidabile, migliorando non poco anche la qualità del gioco. Le eliminazioni da Champions e Coppa Italia e qualche passo falso in campionato non hanno fatto cambiare idea alla dirigenza, che ha già incontrato il tecnico per mettere nero e su bianco il rinnovo di un contratto che al momento non va oltre questa stagione.
Come riporta La Gazzetta dello Sport, due le opzioni sul tavolo, diverse sia per la durata dell'accordo sia per lo stipendio. La prima, più probabile: rinnovo fino al 2027 con opzione a favore della società per allungare di un altro anno a 6 milioni di euro più uno di bonus facilmente raggiungibile. La seconda, più "semplice": rinnovo diretto fino al 2028 con un biennale da 5 milioni a stagione.
Nel primo caso, l'inserimento dell'opzione permetterebbe alla Juventus di poter continuare a impostare il lavoro con il nuovo allenatore, assecondandolo anche nel prossimo mercato estivo, pur senza vincolarsi a lungo termine come accaduto con Thiago Motta e Tudor. Il primo è ancora sotto contratto con i bianconeri dopo un anno dall'addio, il secondo lo sarebbe stato se non avesse optato per la risoluzione e la nuova avventura al Tottenham.
Questi però sono scenari che vanno riguardano divorzi tra società e allenatori, mentre la Juventus è pronta a rinnovare la promessa di matrimonio con Spalletti.