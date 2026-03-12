Juve-Spalletti, il rinnovo è pronto: due opzioni per scadenza e stipendio

Da novembre a oggi, Spalletti si è dimostrato guida esperta e affidabile, migliorando non poco anche la qualità del gioco. Le eliminazioni da Champions e Coppa Italia e qualche passo falso in campionato non hanno fatto cambiare idea alla dirigenza, che ha già incontrato il tecnico per mettere nero e su bianco il rinnovo di un contratto che al momento non va oltre questa stagione.